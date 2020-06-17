مقاتلة عربية: هدفي تحرير المرأة من الظلم والعبودية

مع بداية الإعلان عن وحدات حماية المرأة، انضمت العشرات من الشابات العربيات إلى صفوف المقاتلات، للعمل على حماية أرضهن وشعبهن.

زيلان شام، شابة عربية كانت تسكن مع أسرتها في العاصمة السورية دمشق، قبل أن تنتقل من هناك مع بداية الأزمة السورية إلى مدينة حلب ومنها إلى منبج، وأثناء وجودها في مدينة منبج، تعرفت على وحدات حماية المرأة، وفهمت مبادئها وأهدافها.

لتقرر الانضمام إلى صفوف المقاتلات عام 2018.

هدفي هو تحرير المرأة من الظلم والعبودية

تقول زيلان إن هدفها من الانضمام هو تحرير المرأة من الظلم والعبودية، وأن يكون لها دور في المجتمع وفي المؤسسات الإدارية، وتكون مقاتلة تدافع عن أرضها ضد أي معتدٍ.

زيلان أشارت إلى أن وحدات حماية المرأة ليست خاصة بالكرد والعرب فقط، فجميع الشابات ومن مختلف المكونات يمكنهن الانضمام ولعب دورهن الريادي.

فلسفة أوجلان مختلفة

وعن تأثرها بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وكتاباته عن المرأة وحريتها، نوهت إلى أن لأوجلان فكر يختلف عن باقي الأفكار من ناحية تأثيره في حياة الفرد وتوجهه نحو الحرية، وقالت نحن في وحدات حماية المرأة سنناضل من أجل أرضنا.

ودعت زيلان شام جميع النساء إلى التحرر من الذهنية الذكورية وخاصة النساء العرب، وأن يلعبن دورهن في المجتمع وكافة مجالات الحياة.

ANHA