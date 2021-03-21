مقاتلات YPJ يباركن نوروز من جبهات القتال في عين عيسى

وحيت القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ ميليتان جيا، المقاتلين والمقاتلات في قوات سوريا الديمقراطية في جبهات بلدة عين عيسى وقراها من خلال أجهزة اللاسلكي من وسط البلدة.

وتتعرّض قرى المعلق وصيدا والأطراف الشمالية لعين عيسى لقصف مدفعي وصاروخي تركي منذ أيام، ومحاولات لمرتزقة تركيا احتلال الطريق الدولي الـM4.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل العشرات من مرتزقة تركيا خلال الأيام الماضية في محيط عين عيسى، واعتبرت أنّ الهجوم "هو الأعنف خلال أشهر".

وأدى قصف الاحتلال التركي على جنوب البلدة يوم الجمعة المنصرم، إلى فقدان طفل لحياته وجرح 5 آخرين، لترتفع الإحصائية الإجمالية إلى 10 مدنيين فقدوا حياتهم نتيجة قصف الاحتلال التركي للأحياء والقرى الآهلة بالسكان.

ومنذ ساعات الصباح، توافد عشرات الآلاف إلى ساحات المدن والبلدات في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، والعاصمة دمشق ومدينة حلب احتفالاً بعيد نوروز.

(ز س/ح)

ANHA