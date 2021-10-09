مقاتلات ومقاتلون: سائرون على نهج القائد حتى إفشال المؤامرة الدولية

يصادف يوم الـ 9 من تشرين الأول الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، والذكرى السنوية الثانية لهجمات دولة الاحتلال التركي على منطقتي كري سبي وسري كانيه، وأوضح في هذا الصدد مقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات في صفوف وحدات حماية المرأة أن الهدف الرئيس هو كسر إرادة شعوب المنطقة، وإعاقة نشر فلسفة القائد عبد الله أوجلان.

أوضح المقاتل دمهات نواف أن الهدف الرئيس من المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان هو لوضعه بين أربعة جدران، وكسر إرادة الشعب الكردي، وأكد أن هذه المؤامرة لم تحقق النتيجة التي وضعتها القوى المتآمرة في الحسبان".

وأضاف نواف" الشعب الكردي يتحلى بإرادة قوية استمدها من القائد عبد الله أوجلان".

وأكد أن دولة الاحتلال التركي تسعى بكامل طاقاتها للقضاء على الشعب الكردي، وتُحيك مؤامرات مستمرة ضده، وقال: "في ذكرى المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان شنّت هجمات على منطقتي سري كانيه وكري سبي، وهذا دليل على مدى عمق المؤامرة بحق الكرد".

وتعهد بمواصلة النضال حتى تحرير كافة المناطق التي احتلتها دولة الاحتلال التركي بدءاً من سري كانيه وكري سبي وصولاً إلى عفرين. وأكد أن كافة مقاتلي الحرية سائرون على نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ومستمرون في نضالهم حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسداً.

لم نقف مكتوفي الأيدي بل دافعنا عن أرضنا بقوة وعزيمة

وأوضح المقاتل رامان حسكة أن ثورة روج آفا كانت الرد المناسب على المتآمرين الذين أبرموا مؤامرة دولية بحق القائد عبد الله أوجلان، وقال: "كانوا يقولون سنقضي على الكرد تدريجياً بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان، وبانطلاق ثورة روج آفا وانضمام هذا الكم الهائل من الكرد لصفوف الثورة أثبتت مدى قوة وإرادة الشعب الكردي".

وأكد أن المؤامرة بحق الشعب الكردي مازالت مستمرة، ففي ذكرى المؤامرة الـ 22 شُنّت هجمات عنيفة ضد منطقتي سري كانيه وكري سبي، وقال: "لم نقف مكتوفي الأيدي بل دافعنا عن أرضنا بقوة وعزيمة".

ونوّه المقاتل حسين سلمو أن من إحدى الأهداف الرئيسة للمؤامرة الدولية كانت القضاء على الفكر والفلسفة الحرة التي طرحها القائد عبد الله أوجلان، والإرادة الحرة التي أحياها القائد من جديد بين عموم الشعب الكردي، وقال: "الدول التي تآمرت على القائد فشلت في تحقيق تلك الأهداف، الفلسفة التي وضعها القائد متجذرة بين عموم الشعب، انتشرت فلسفة القائد بشكل أوسع وستظل باقية لآلاف الأعوام".

ديلير فيان مقاتلة في وحدات حماية المرأة، أوضحت أن للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان عدّة أهداف، وفي مقدمتها القضاء على فلسفة حرية الشعوب وحرية المرأة اللتان كانتا ركناً أساسياً من أركان الفلسفة التي طرحها القائد عبد الله أوجلان. وثانياً كسر إرادة الشعوب.

ونوّهت ديلير فيان أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان انتشر بشكل أوسع عقب المؤامرة الدولية بين عموم شعوب المنطقة من الكرد والعرب، وقالت: "إن الإنجازات التي حققتها شعوب المنطقة الآن والقوى العسكرية التي شُكلت هي نتيجة الفلسفة والإرادة القوية التي زرعها القائد عبد الله أوجلان بين شعوب المنطقة".

وبيّنت ديلير فيان أن المؤامرة التي دخلت عامها الـ 23 ومازالت مستمرة، المقاومة التي أبدتها شعوب المنطقة في كوباني وتبديها الآن هي دلائل على إفشال هذه المؤامرة، وقالت: "نعم القائد معتقل جسدياً ولكن فكره وفلسفته في أذهان عموم شعوب المنطقة".

وتطرقت ديلير إلى الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي في ذكرى المؤامرة الدولية الـ 23 على كل من سري كانيه وكري سبي، وقالت: "في ذكرى المؤامرة شنّ الاحتلال التركي هجمات على كل من سري كانيه وكري سبي وتم احتلال تلك المدينتين، نعم تم احتلال المدينتين ولكن هذا لا يعني أن المتآمرين حقّقوا نجاحاً، لأن نضالنا مستمر حتى الآن".

ونوهت ديلير فيان إلى أن العالم أجمع شاهد على المقاومة التي أبدتها القوى العسكرية وشعب المنطقة، وأدركت تماماً قوة وعظمة شعب المنطقة وقواه العسكرية التي تستند إلى فكر وفلسفة القائد أوجلان.

ديلير فيان لفتت الانتباه إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي ضد مناطق باشور كردستان، وبيّنت أن القوة التي تدافع الآن عن باشور كردستان وتصد الهجمات التركية تمثل إرادة الشعب الكردي أجمع، وقالت: "رغم تعاون بعض القوى مع دولة الاحتلال التركي كالحزب الديمقراطي الكردستاني إلا أنه لم يحقق أي نتائج حتى الآن، ولم يستطع التقدم خطوة واحدة".

وبدروها لفتت المقاتلة في وحدات حماية المرأة آمارا جيا الانتباه حجم المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "شاركت فيها عدّة قوى والهدف من هذه المشاركة لحماية مصالحهم ضمن المنطقة، وإبادة الشعب الكردي".

وأكدت آمارة جيا أن المقاومة مستمرة حتى يومنا الراهن، وأوضحت أن شعوب المنطقة تناضل الآن بموجب فلسفة القائد عبد الله أوجلان، وسيتم إفشال كافة المؤامرات التي تحاك بالإرادة التي عززها القائد أوجلان في نفوس شعوب المنطقة".

(م)

ANHA