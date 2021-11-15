مقاتلات ومقاتلون في واجب الدفاع الذاتي: الدفاع عن الأرض واجب الجميع

وتتعرض مكونات شمال وشرق سوريا على أرضها لتهديدات وهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ انطلاق ثورة الـ 19 من تموز "ثورة روج آفا"، وازدادت حدة هذه الهجمات والتهديدات في الفترة الأخيرة، في محاولة من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من "الجيش الوطني السوري" لاحتلال مناطق من الجغرافية السورية.

وفي ظل كل ما تتعرض له المنطقة من تهديدات وهجمات، وتضارب مصالح الدول المتدخلة في الأزمة السورية، يؤكد مقاتلون في واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا، على أهمية الحماية الذاتية، لإيقاف المحتل التركي عند حده وتحرير الأراضي السورية المحتلة.

وبيّن المقاتل، جعف رش قامشلو، أن للدفاع والحماية الذاتية أهمية كبيرة، وتعد ركناً مهماً في الدفاع عن الأرض، في مختلف المجتمعات، وخاصة في شمال وشرق سوريا، نظراً لما تتعرض له من تهديدات وهجمات مستمرة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأشار جعف رش في لقاء لوكالتنا، إلى أن المرحلة تتطلب تعزيز الحماية الذاتية، مشدداً على ضرورة أن يدافع الجميع عن نفسه ويتحمّل مسؤولياته في الدفاع عن شعوب شمال وشرق سوريا، ومكتسباتها، وقال: "هدف الاحتلال التركي هو طمس هوية الشعوب المتعايشة في ظل المشروع الديمقراطي".

وأكدت المقاتلة في قوات واجب الدفاع الذاتي بمدينة الحسكة، دلبين تل تمر، في السياق ذاته، أن هدف الاحتلال هو تقسيم وتجزئة الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها التحقت بقوات الدفاع الذاتي المرأة؛ للوقوف إلى جانب القوات العسكرية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة ضد أي اعتداء خارجي يطال أرضهم.

منوّهة إلى أنه يجب على كل فرد في مجتمع شمال وشرق سوريا، الالتحاق بالقوات العسكرية، وتقديم الدعم اللازم للقوات العسكرية، لمواجهة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يهدفون إلى إبادة شعوب المنطقة بمختلف مكوناتهم.

ومن جانبهما، أكدت المقاتلتان بريفان أحمد وفيان عامودا، أن الهجمات والتهديدات لن تضعف عزيمة وإرادة شعوب شمال وشرق سوريا، مشيرتين إلى أن هدف الاحتلال هو كسر إرادة شعوب المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها.

وناشد المقاتلون في قوات الدفاع الذاتي HXP كافة شبان وشابات المنطقة الالتحاق بصفوف القوات العسكرية، وأداء دورهم في حماية الوطن والتصدي لأي هجمات قد تتعرض لها شمال وشرق سوريا.

وقالت بيريفان أحمد: "حان وقت الحرية، وعلى أبناء شمال وشرق سوريا الالتحاق بصفوف القوات العسكرية لتحرير أراضينا، ولنكون سداً منيعاً ضد هجمات الاحتلال التركي وإرهابييه".

ولفت المقاتل كابار أندوق، في السياق ذاته، إلى أن قوات الدفاع الذاتي تشكل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية درعاً حامياً لشعوب شمال وشرق سوريا، في مواجهة أي تدخل خارجي يحاول استهداف أراضيهم، مهيباً بشعوب المنطقة الاستعداد والتأهب لأي هجمات تطال أرضهم.

(أ م)

ANHA