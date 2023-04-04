مقاتلات وحدات حماية المرأة يحتفلن بـ 4 نيسان

أُقيم العرض العسكريّ بمشاركة المئات من المقاتلات، تحت شعار "المرأة الحياة، الحريّة، وحدات حماية المرأة ضمان الحفاظ على قيّم ثورة المرأة"، وعلّقت في ساحة العرض؛ صور القائد عبد الله أوجلان، والأم عويش، وفدائيّ الحريّة، ورايات وحدات حماية المرأة (YPJ) ووحدات حماية الشعب (YPG).

المئات من مقاتلات الوحدات بدأن عرضهنّ العسكريّ بعد الوقوف دقيقة صمتٍ؛ إجلالاً لأرواح الشهداء.

وبعد العرض العسكري، ألقت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، نوروز أحمد، كلمةً هنّأت خلالها بميلاد القائد عبد الله أوجلان وذكرى تأسيس الوحدات (YPJ).

وأشارت نوروز أحمد إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان يُعدّ مبتكر الفكر الحر والحياة الحرّة وقد سخّر وجوده للنضال من أجل جميع الأحرار والنساء، وتابعت قائلةً: "يمثّل ميلاد القائد آبو ميلاد جميع الأشخاص والمناضلين في سبيل الديمقراطيّة. أهنّئ جميع شعوب العالم بميلاد القائد آبو، ونحيي في شخص الأم عويش كافة الأمهات اللواتي ناضلن ولا يزلن يقاومن حتّى الآن".

أمّا فيما يتعلّق بالذكرى السنويّة الـ 10 لتأسيس وحدات حماية المرأة، فقد قالت نوروز أحمد خلال كلمتها: "وصلت المرأة بفضل فكر القائد آبو وحكمته إلى هذا المستوى، لقد أهدى القائد آبو فلسفة حريّة المرأة لجميع النساء وبنى إرادةً قويّة، تحتفل وحدات حماية المرأة اليوم بالذكرى السنويّة العاشرة لتأسيسها. تعرّفنا على أنفسنا كمقاتلات بفضل فكر القائد آبو وفلسفته، ولا يمكن تحقيق الحريّة إلّا بخوض نضالٍ لا مثيل له".

وبعد انتهاء كلمة عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، نوروز أحمد، تمّ غرس الأشجار احتفالاً بكلتا المناسبتين.

(ه أ/ر)

ANHA