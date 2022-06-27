مقاتلات شركسيات وتركمانيات وكرديات يؤكدن: سنهرم الاحتلال بالفكر ثم بأسلحتنا

كلما صعد الاحتلال والمرتزقة التابعون له تهديداتهم. يتوجه الشبيبة بروح النفير العام إلى الانضمام إلى المجالس العسكرية لشمال وشرق سوريا. ومثل جميع الساحات الأخرى تلعب المرأة دوراً رئيسياً في المجالس العسكرية.

انضمت المقاتلات تسنيم يعقوب، آكري كوباني وهيام أمين موسى من المكونات الشركسية والتركمانية والكردية إلى مجلس منبج العسكري من أجل حماية أرضهن بعد تهديدات الاحتلال. وبعد التدريب أصبحن مستعدات لحماية وطنهن ضد هجمات الاحتلال.

انضمت تسنيم يعقوب وهي مقاتلة شركسية إلى مجلس منبج العسكري العام الماضي بعد تهديدات الاحتلال التركي. وتذكر تسنيم يعقوب إن عدد النساء الشركسيات قليل في المجلس العسكري. وأكدت تسنيم أنها انضمت بكامل إرادتها.

وتحدثت تسنيم يعقوب عن مرحلة انضمامها:" في المجتمع الشركسي الشيء الأكثر أهمية هو إتمام التعليم. ليس منتشراً في مجتمعنا فكرة انضمام النساء إلى القوى العسكرية. لقد تأثرت كثيراً بالرفيقات المقاتلات وحياتهن وطموحهن للحرية ومقاومتهن، وانضممت إليهن بإصرار كبير وأقنعت عائلتي لكي لا يعارضوني. لقد أقنعت عائلتي في نصف ساعة رغم كوني الفتاة الوحيدة في العائلة إلا أن عائلتي لم تعارضني.

أثرت على شقيقيها فقررا الانضمام أيضاً

بعد انضمام تسنيم يعقوب انضم شقيقاها كندال جركس وحسن يعقوب أيضاً إلى مجلس منبج العسكري.

تقول تسنيم يعقوب إن انضمامها أحدث تغيرات كثيرة في حياتها وتصف المجلس:" لقد قابلت جميع المكونات في هذا المجلس العسكري. إن المجلس يضم ألواناً مختلفة وجميع هذه الألوان تكمل بعضها. وعندما يرى الشعب هذا يزداد تماسكاً بسبب أولادهم ضمن المجلس. إن تكاتف الشعب في منبج أسس قوة كبيرة. لقد بنوا شيئاً من العدم."

"إن مجلسنا يشكل درعاً ضد تهديدات الاحتلال التركي" بهذا القول بينت تسنيم يعقوب موقفها من تهديدات الاحتلال وتقول:" لقد قمنا بكافة استعداداتنا من أجل صد الهجوم. ونأخذ نحن بصفتنا المقاتلات النساء أماكننا في الخطوط الأمامية في الجبهة . نحن مستعدات من أجل كل شيء. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل القائد عبدالله أوجلان. يجب أن ينضم الشبيبة إلى هذه الثورة ليردوا على الاحتلال. لأن الشبيبة هم قوة الثورة. وكما قال القائد أوجلان بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة"

انضمت تلبية لنداء النفير العام

انضمت هيام أمين موسى وهي من المكون التركماني إلى مجلس منبج العسكري، هذا العام، بعد تهديدات الاحتلال. تقول هيام إنها انضمت من أجل تحقيق حرية المرأة ولكي تقف في وجه تهديدات الاحتلال وتابعت:" لقد تأثرت بالمقاتلين كونهم يقاتلون من أجل الحرية وحماية الوطن. وخاصة أن المرأة مضطهدة في مجتمعنا. نحن أيضا نريد حماية أرضنا من الاحتلال. إننا ندعو الجميع إلى الانضمام إلى النفير العام من أجل حماية مناطقهم."

أولاً الفكر ثم أسلحتنا

نحن لا نريد تكرار مرحلة داعش" هكذا تتحدث هيام موسى عن محاولات المحتلين: " هناك محاولات كثيرة للاحتلال ليدخل أرضنا ويحتلها إلا أننا نقف لهم بالمرصاد. لقد دمر داعش مناطقنا. رغم تحركهم باسم الإسلام إلا أنهم بعيدون عن الإسلام . أن النساء مضطهدات في المجتمع التركماني. لذلك أدعو النساء إلى كسر القيود. كما أدعو الشبيبة إلى الانضمام إلى الثورة. أولاً فكرنا وبعدها أسلحتنا هي من تحمينا. هلموا لنحمي أرضنا معاً."

’لكي لا تتكرر مرحلة داعش يجب أن يلبي الجميع نداء النفير العام ‘

انضمت آكري كوباني وهي من كوباني إلى مجلس منبج العسكري مثل باقي رفيقاتها. وكانت آكري عضوة في قوى الأمن الداخلي سابقاً. وبينت آكري كوباني بأنها انضمت إلى المجلس تلبية لنداء النفير العام ضد تهديدات الاحتلال. وتقول:" إذا لم أقم بحماية وطني فمن سيحميه؟"

لقد أطلقت اسم آكري على نفسي لأضرم النار في العدو. سنقاوم ضد الاحتلال حتى آخر قطرة دم في عروقنا ولن ندعه يدخل أراضينا. إن الاحتلال يسعى لاحتلال منبج ليقوم بعدها بالهجوم على بقية المناطق. لكننا لن نسمح بحدوث هذا. وسيبقى هذا حلماً لهم."

ودعت آكري كوباني الشبيبة إلى الانضمام إلى قواتهم ليقفوا معاً في وجه الاحتلال. وقالت: لكي لا تتكرر مرحلة داعش يجب أن يلبي الجميع نداء النفير العام."

ANHA