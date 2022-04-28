مقاتلات روسية تتناوب على استهداف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية

وشنت 3 طائرات روسية منذ صباح اليوم، الخميس، نحو 10 غارات جوية استهدفت مناطق يتحصن ويتوارى بها مرتزقة داعش، بدءاً من مثلث حلب – حماة - الرقة، وتحديداً في بادية آثريا والرصافة، أو بادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، ووصولًا إلى باديتي الرقة ودير الزور.

ويأتي ذلك بعد غيابها عن أجواء المنطقة لنحو 24 ساعة متواصلة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 500، تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية، وذلك منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2022.

(د ع)