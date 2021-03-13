مقاتلات روسية تستهدف مستودعات ذخيرة لمرتزقة تحرير الشام

ودمرت طائرات حربية روسية مستودعات ذخيرة لمرتزقة تحرير الشام في ريف حلب الغربي، قرب نقاط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن.

ونفذت طائرة حربية روسية 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت مواقع عسكرية على أطراف بلدتي رحاب وتقاد بريف حلب الغربي، قرب مناطق التماس بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق.

وجاء الاستهداف بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 آذار/مارس، قصفًا جويًا للطائرات الروسية، استهدف أطراف مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

(ش ع)