مقاتلات روسية تقصف مواقع داعش في البادية

ونفذت 3 مقاتلات روسية منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الإثنين، غارات على مواقع تابعة لمرتزقة داعش في بادية الشولا غرب دير الزور، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، شنت المقاتلات الروسية غارات مكثفة على مناطق يتوارى ضمنها مرتزقة داعش في بادية دير الزور الجنوبية الغربية.

ويشار أنه على الرغم من الاستهداف الروسي المستمر لمرتزقة داعش في البادية السورية منذ أشهر، إلا أن المرتزقة ما زالوا موجودين في المنطقة ويشنون بين الحين والآخر هجمات على قوات حكومة دمشق والعاملين في حقول النفط بالمنطقة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا.

(د ع)