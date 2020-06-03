مقاتلات روسيّة تصعّد من هجماتها على مرتزقة تركيّا

نفّذت المقاتلات الروسية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء 4 غارات، استهدفت خلالها أماكن في المنطقة الواقعة بين القرقور والمحطة الحرارية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متّصل قال المرصد السوري لحقوق الأنسان إنّ محوري الرويحة وبينين بجبل الزاوية شهد اشتباكات عنيفة بين مرتزقة مدعومة من تركيا والقوات الحكومية ما بعد منتصف الليل، في حين جدّد الأخير قصفه الصاروخي على مناطق في الرويحية وبينين والفطيرة وسفوهن وكنصفرة جنوب مدينة إدلب.

هذا ويعدّ استهداف الطائرات الروسية على منطقة "خفض التصعيد" هو الثاني من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل من روسيا وتركيا في 5 اذار/ مارس.