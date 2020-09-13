مقاتلات التحالف العربي تدمّر 4 طائرات مُسيّرة للحوثيين في صنعاء

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، بعدة غارات جوية ثكنات ومواقع المجموعات الحوثية في العاصمة صنعاء.

وشملت الغارات جبل الصمع بمديرية أرحب شمالي العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

هذا وأسفر القصف عن تدمير 4 طائرات مُسيّرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية.

وبحسب شهود عيان فقد هزّ دوي الانفجارات العاصمة، فيما شوهدت ألسنة من اللهب وأعمدة من الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكلٍ مكثف على علو منخفض.

وصعّدت مقاتلات التحالف، منذ أمس السبت، غاراتها الجوية على صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين إرسال طائرات مُسيّرة إلى مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المجموعات، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.

(ش ع)