مقاتلان شاركا في مقاومة الشيخ مقصود: النصر تحقق بتكاتف الشعب والقوى العسكرية

كثفت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على شمال وشرق سوريا في الفترة الأخيرة، ولمواجهتها وصدها تبنى الأهالي مبدأ الدفاع الذاتي للحفاظ على المكتسبات المتحققة وحمايتها.

وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس العسكري في حلب، زاغروس عفرين، أن هدف دولة الاحتلال التركي من تصعيد هجماتها على شمال وشرق سوريا هو إفراغها وتهجير سكانها لاحتلالها.

شدد زاغروس على أن الوسيلة الوحيدة للتصدي لهذه الهجمات وإفشال مخطط الاحتلال التركي هي اتباع مبدأ الدفاع الذاتي وخوض حرب الشعب الثورية التي خاضها الأهالي في حي الشيخ مقصود في حلب.

أوضح زاغروس أنه بتكاتف كافة مكونات شمال وشرق سوريا والسير على نهج القائد أوجلان وخطا الشهداء ومشاركة المرأة في الثورة، سيكون النصر حليفنا حتماً، وقال "سبيلنا الوحيد للنصر هو المقاومة والتكاتف والدفاع بكافة السبل النضالية المشروعة ضد التهديدات والهجمات غير المشروعة".

'إرادتنا أقوى من أسلحتها'

وأضاف "دولة الاحتلال التركي لا تتقبل حقيقة أننا نستطيع مواجهة وصد طائراتها وهجماتها وأسلحتها الحديثة بإرادتنا وعزيمتنا الصلبة رغم ضعف إمكاناتنا إلى الآن، وهذا ما يثير غضبها ويجعلها تكثف هجماتها".

بدوره، قال آزاد حلب، وهو مقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب "انضممت إلى صفوف YPG عام 2012؛ لأدافع عن حيي (الشيخ مقصود والأشرفية) وأحارب كل من يعاديها ويسعى إلى السيطرة عليها".

وتعرض حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لهجمات متواصلة على مدى أعوام متتالية منذ عام 2012 من قبل المجموعات المرتزقة. كان أعنف هجوم على الحي عام 2016 حين استخدمت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا الأسلحة الكيماوية في استهداف الحي.

وساهم إعلان النفير العام في الحي في ذلك الوقت وانضمام الأهالي للمقاومة إلى دحر المرتزقة وإنهاء الهجمات على الحي، لكن الحي لا يزال يتعرض لحصار من قبل حكومة دمشق.

وأضاف "في معركة حي الشيخ مقصود، كانت تركيا تهاجم بطريقة غير مباشرة، وذلك بنشر الفساد والفوضى في الحي عبر دعمها للمجموعات المرتزقة، وفشلت. والآن تحاربنا بشكل مباشر عبر مسيّراتها، لكنها ستفشل أيضاً لأننا نتبع مبدأ الدفاع الذاتي في حماية وجودنا".

أشار آزاد إلى "أن النصر الذي تحقق في معركة حي الشيخ مقصود كان نتيجة تكاتف مكونات الحي ومقاومتها والتفافها حول القوى العسكرية، وأصبحت هذه المقاومة مثالاً يحتذى به؛ كونها طبقت ثقافة الدفاع الذاتي، لذا علينا العمل على نشر هذه الثقافة وتطبيقها في كافة مناطقنا".

أكد آزاد "نحن مستعدون دائماً، ولن نتخلى عن شعبنا، سندعمه ونسانده، كما أن عليه أن يتضامن معنا لنكمل بعضنا البعض ونحقق النصر، سندافع عن أرضنا بأنفسنا؛ لأن الدول صامتة ولا تتدخل، على الرغم من معرفتها بما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من انتهاكات".

هذا وازدادت هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا عقب اجتماع سوتشي بين رئيسي روسيا والاحتلال التركي في 5 آب الجاري.

(ل م)

ANHA