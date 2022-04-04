مقاطعة الحسكة بجميع مكوناتها تحتفل بميلاد القائد عبد الله أوجلان

احتفالاً بميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي يصادف الـ4 من نيسان/أبريل، شهدت مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، سلسلة فعاليات ونشاطات مختلفة، نظمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات مدنية وعسكرية، في مدن ونواحي المقاطعة.

شارك في الاحتفالات والنشاطات التي نظمت في "الحسكة، الدرباسية، الشدادي"، المئات من عضوات مؤتمر ستار، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، والأهالي والقوات العسكرية في هذه المناطق.

أكاديمية لمهجري سري كانيه

وبالمناسبة، افتتحت لجنة التدريب في أكاديميات المجتمع الديمقراطي، أكاديمية فكرية باسم "أكاديمية الشهيد عبود محمد"، ضمن مخيم سري كانيه، المخصص للمهجرين قسراً عن ديارهم بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته، لتدريب قاطني المخيم.

بدأت مراسم افتتاح الأكاديمية، التي حضرها العشرات من أعضاء مجلس المخيم، وقاطنيه، بكلمة ألقاها الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الغني أوسو، عن أهمية الأكاديميات في بناء المجتمعات وتطويرها، وأهمية افتتاح هذه الأكاديمية بالتزامن مع ميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي يولي أهمية كبيرة للتدريب، ويحث عليه دائماً.

وأكد أن الأكاديمية ستساعد في تدريب قاطني المخيم فكرياً، وستدفعهم لاكتساب المزيد من المعرفة حول الشعوب وتاريخها، وستزيد من قدرة التمييز بين ما تسعى إليه الشعوب وما ترمي إليه الأنظمة الحاكمة، وكيفية تسخيرها المجتمعات تلبية لمصالحها.

وانتهت مراسم الافتتاح، بقص والدة الشهيد عبود محمد لشريط افتتاح الأكاديمية، وسط ترديد المشاركين لشعارات تمجد الشهداء، وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وتحيي مقاومة القائد أوجلان.

زراعة 120 شجرة في ساحة أكاديمية الإسلام الديمقراطي

وفي السياق نفسه، قام مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، بزراعة 120 شجرة زيتون، وصنوبر، ضمن ساحة أكاديمية الإسلام الديمقراطي، بمشاركة أعضاء كلية العلوم الدينية، وأكاديمية السلام في مدينة الحسكة.

وذلك بعدما قرأ رئيس المجلس الديني في مدينة الحسكة الملا محمد بشير، بياناً باسم مؤتمر الإسلام الديمقراطي بهذا المناسبة، أكد فيه أن زراعتهم للأشجار وبالأخص الزيتون، لرمزيته للسلام.

وشدد البيان على الاستمرار في مطالبة منظمات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن بالإفراج عن القائد أوجلان، الذي عرف بفلسفته المنادية لأخوة الشعوب، وحرية الشعوب المضطهدة، والساعية إلى نشر المحبة والسلام.

احتفالية لأطفال وذوي الشهداء في مدينة الحسكة

ونظمت مؤسسة عوائل الشهداء، بمشاركة قيادة قوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، احتفالية لأطفال وذوي الشهداء في مدينة الحسكة، بهذه المناسبة، ضمن مركز قيادة الإقليم، حضرها العشرات من مقاتلي القوات ووحدات حماية المرأة، وذوي الشهداء في المدينة.

بدأت الاحتفالية بكلمة للرئيسة المشتركة للمجلس العسكري لإقليم الجزيرة، أفينار ديرك، باركت فيها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على عموم الشعوب المضطهدة، مؤكدة أن ميلاده ميلاد الشعوب التواقة للحرية.

وقالت: "اليوم ميلاد القائد حد من الإبادات التي كانت تمارس بحق الشعوب، وما نحياه من مقاومة، ومن حرية هي نتاج وميراث ميلاد القائد وأفكاره، التي أنارت الطريق أمام الشعوب، وشقت الطريق للمرأة للتخلص من الذهنية الذكورية السلطوية، وتمكينها لممارسة حقوقها، وتنظيم نفسها، مثل ما تعيشه المرأة في ثورة روج آفا، وتأسيسها لوحدات حماية المرأة.

وكما تحدثت عضوة مؤسسة أمهات السلام في مدينة الحسكة، سلطانة أحمد، وقالت "ميلاد القائد يوم بزوغ فجر الحرية للشعوب"، وأكدت على أن شعوب شمال وشرق سوريا وفي المقدمة أمهات الشهداء مستمرات في النضال حتى الوصول إلى حرية القائد أوجلان الجسدية.

وخلال الاحتفالية، قدمت فرق مركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة، عروضاً فنية "غنائية، مسرحية، وراقصة"، لتنتهي بتفاعل المحتفلين مع الفقرات الغنائية المقدمة، وعقدهم لحلقات الدبكة.

زراعة 100 شجرة في جن وار

كما زرعت قاطنات قرية المرأة "جن وار" في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، وأهالي الناحية 100 شجرة صنوبر وفاكهة ضمن بستان القرية، بهذه المناسبة.

افتتاح مركز لقوات الحماية المجتمعية في الشدادي

فيما احتفل أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمناسبة عبر افتتاح مركز لقوات الحماية المجتمعية باسم "مركز الشهيد حسن علي الحوري"، وزراعة الأشجار في حديقة المركز، وفي الناحية.

بدأت مراسم الافتتاح التي شارك فيها العشرات من أهالي الناحية، وأعضاء قوات الحماية المجتمعية، وفرق لجنة الثقافة والفن في مجلس الناحية، بكلمة باسم مؤتمر ستار، ألقتها الإدارية انتصار عريب، والتي باركت من خلالها ميلاد القائد وتناولت فيها مكان وتاريخ ولادة القائد أوجلان.

وأكدت أن شعوب المنطقة سوف ترفع وتيرة النضال حتى ينال القائد أوجلان حريته الجسدية، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والخروج عن صمتها حيال ما يدور في سجون الاحتلال التركي.

من جهتها أشارت عضوة مركز الحماية المجتمعية، عفاف حسكة، أن الهدف من افتتاح المركز في الشدادي في هذا اليوم المصادف لميلاد القائد، يأتي تلبية لأطروحات القائد أوجلان التي تنص على ضرورة الحماية المجتمعية، وعلى أهمية عمل المجتمع وفق مفهوم حرب الشعب الثورية.

وأوضحت أن مراكز الحماية المجتمعية، بمساعدة شعوب ومكونات المنطقة من "الكرد، والعرب، والسريان" سوف يساهم في تكوين مجتمع قادر على الذود عن نفسه ومنطقته، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

لتختتم مراسم الافتتاح، بزراعة المشاركين أشجار الصنوبر والسرو في محيط مركز الشهيد حسن الحوري، وتقديم فرق الثقافة والفن الخاصة بالناحية عروضاً فنية "غنائية وراقصة".

(كروب/أم)

ANHA