مقاطعة عفرين والشهباء تستنكر مجزرة جندريسة وتعاهد بالانتقام للشهداء

وارتكب مرتزقة الاحتلال التركي مجزرة بحق أفراد عائلة في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص إثر إيقادهم شعلة نوروز على سطح منزلهم.

وأصدرت إدارة مقاطعة عفرين والشهباء بياناً كتابياً حول الجريمة، ونوهت إلى أن يد الاستخبارات التركية واضحة في هذه الجريمة. كما عاهدت بالانتقام للشهداء.

وجاء في نص البيان:

"بداية نبارك عيد النوروز رمز الحرية والنضال على القائد آبو والكرد وجميع الشعوب المنادية بالحرية والسلام. كما نبارك النوروز لأهلنا المقاومين في عفرين المحتلة من قبل الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها من داعش وجبهة النصرة وغيرهم.

تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي قام به أحد إرهابي داعش المسمى أبو حبيب، بارتكابه مجزرة بحق عائلة كردية في جندريسة أثناء قيامهم بإيقاد شعلة نوروز والاحتفال بالمناسبة.

يد الاستخبارات التركية واضحة في تنفيذ هذا العمل الإرهابي، حيث تهدف إلى كسر إرادة الكرد ومنعهم من إحياء احتفالات نوروز رمز الحرية والمقاومة.

إننا في مقاطعة عفرين والشهباء، شعباً وإدارة نستنكر هذا العمل الإرهابي ونعلن أننا سننتقم لدماء الشهداء.

كما أننا أكثر إصراراً من أي وقت على إحياء عيد النوروز الذي طالما ألهم الكرد على النضال والمقاومة في سبيل الحرية وتحقيقها."

(ك)

ANHA