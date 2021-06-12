مقال رأي للواشنطن بوست: بايدن يريد التعاون مع بوتين والأخير يقتات على الفوضى

وانطلق الرئيس بايدن في أول رحلة دولية له خلال فترة رئاسته. تتضمن أسبوعًا مليئًا بالاجتماعات مع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المصممة لإعادة تأكيد التحالفات وتنشيط العلاقة عبر الأطلسي، وسيشارك بايدن في قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يكره حلف الناتو، بحسب مقال رأي كتبه الجمهوري البارز جيم ريس لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

وتقول الإدارة إن هذا الاجتماع مصمم لوضع العلاقة بين البلدين "على مسار أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به". ومع ذلك، على الرغم من التصريحات المتكررة من الكرملين بأنه منفتح على التطبيع والتقدم في الحد من التسلح والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فإنه لم يتخذ بعد خطوة واحدة تظهر أي التزام بهذه الأهداف. في الواقع، يقتات بوتين على الفوضى.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، اشتد تجاهل بوتين طويل الأمد للمعايير الدولية. لقد اعتقل وسجن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، وهو رفض واضح لبايدن قبل القمة مباشرة. كما أنه أطلق موجة جديدة من الحملات على السياسيين المعارضين ووسائل الإعلام داخل روسيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الخريفية، كما تورطت روسيا في كل من تفجيرات 2014 لمواقع تخزين الأسلحة في جمهورية التشيك وفضيحة التجسس في بلغاريا. كما دعم بوتين منتهكي حقوق الإنسان وخاطف الطائرات في بيلاروسيا.

قبل شهرين فقط، حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا وقطعت كل المداخل إلى بحر آزوف، وفرضت حصارًا اقتصاديًّا على جزء كبير من صادرات أوكرانيا.

أرسلت حينها الولايات المتحدة مدمرتين تابعتين للبحرية إلى البحر الأسود، لكنها استدعتهما بعد ذلك. وتواصل المجموعات المدعومة من روسيا شن حرب بالوكالة ضد أوكرانيا في دونباس، وتواصل القوات الروسية احتلال شبه جزيرة القرم، التي أصبحت الآن حصنًا على البحر الأسود، إن اتخاذ إجراءات رادعة ضد بوتين أمر صعب ولكنه ضروري.

في إهانات مباشرة للولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، رأينا بوتين يضع الولايات المتحدة على قائمة الدول "غير الصديقة"، ويضع قيودًا شديدة على عمليات السفارة الأميركية في موسكو.

وبينما يواصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القول إن روسيا ترغب في مناقشة الحد من التسلح، لم تبذل روسيا أي جهد جوهري تجاه الاستقرار النووي. وبدلًا من ذلك، أظهرت روسيا ما وصفته إحدى خطوات وزارة الخارجية بأنه "نمط من تجاهل الالتزامات الدولية في مجال الحد من التسلح". لقد انتهكت (موسكو) معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وأساءت استخدام معاهدة الأجواء المفتوحة واستمرت في تطوير العديد من الأسلحة الجديدة المزعزعة للاستقرار مثل صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت وصاروخ سكاي فول الذي يعمل بالطاقة النووية.

على الرغم من هذه الانتهاكات المستمرة، منح بايدن بوتين تمديدًا لاتفاقية ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات، وهي اتفاقية تقيد الغالبية العظمى من القوات النووية الأميركية. في غضون ذلك، يبني بوتين أسلحة نووية خارج حدود هذه المعاهدة، التي قالت الإدارة السابقة إنها تقيد حوالي 45 في المئة فقط من القوات النووية الروسية.

سهلت إدارة بايدن نفوذ الكرملين على حساب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من خلال عدم إيقاف خط أنابيب نورد ستريم 2 وهو نصر آخر لبوتين. في الماضي، استخدم النظام الروسي نفوذه من خلال إمدادات الطاقة في أوروبا لممارسة أهدافه السياسية في جميع أنحاء أوروبا، وعلى حساب أوكرانيا.

ولكن على الرغم من الوعود السابقة بعكس ذلك، فإن هذه الإدارة تقول الآن إن المشروع "أمر واقع" ورفضت فرض عقوبات لوقف المشروع، في غضون أيام قليلة، سيكافأ بوتين مرة أخرى عندما يجلس مع بايدن.

والأسوأ من ذلك، بخلاف "إثارة المخاوف التي لدينا"، ليس لدى إدارة بايدن أجندة محددة للاجتماع. إن بوتين يعرف ما يريده: مجال متزايد من النفوذ الروسي، وانخفاض النفوذ الأميركي حول العالم، والاعتراف بروسيا كقوة عظمى. ولمواجهة ذلك، يحتاج بايدن إلى استراتيجية ذات أهداف واضحة، ومع هذه الأهداف يجب أن تأتي بعواقب محتملة على سلوك بوتين، فالحوار من أجل الحوار لن يمنح بوتين سوى المصادقة التي يتوق إليها. لا يمكن إجراء حوار نزيه حتى تُظهر أفعال بوتين استعداده للانخراط في دبلوماسية النوايا الحسنة.

(م ش)