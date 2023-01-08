منظومة المرأة الكردستانية: يجب تصعيد ومواصلة النضال حتى تتم محاكمة الدولة التركية ومحاسبتها

وأصدرت منسقية المرأة الكردستانية (‏KJK‎‏) اليوم الأحد، بياناً في الذكرى العاشرة لمجزرة باريس الأولى 9 كانون الثاني عام 2013، التي استشهدت فيها ثلاث ثوريات كرديات (ساكينة وفيدان وليلى)، دعت فيه إلى ضرورة محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، جاء في نصه:

"لقد دخلنا العام العاشر لاستشهاد رفيقاتنا سارة وروجبين وروناهي اللواتي تم اغتيالهن على يد الدولة التركية الفاشية في 9 كانون الثاني عام 2013، وبهذه المناسبة، وبداية في شخص رائداتنا في الحرية، سارة وروجبين وروناهي، نستذكر روزا لوكسمبورغ التي استشهدت برصاص الفاشية في 19 كانون الثاني 1919، وسيفي دمير، وباكيزة ناير، وفاطمة أويار اللواتي استشهدن في سلوبي، وكذلك عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK ) أفين كوي، والوطني الشريف عبد الرحمن كزل وفناننا العزيز مير برور الذين استشهدوا في باريس يوم 23 كانون الأول 2022، بكل تقدير واحترام، وننحني باحترام أمام ذكرى هؤلاء الشهداء العظام، ونجدد عهدنا بتحقيق أهداف المرأة الحرة وحياة حرة، وكمنسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK) نعاهد على الانتقام لهم.

سوف نحاسبهم على هذه المجازر

سارا وأفين اللتان سارتا من أجل الحرية، طورتا ثورة المرأة بجهود كبيرة وحب عظيم، وتركتا لنا إرثاً ذو معنى كبير، هؤلاء هن قياديات القرن الواحد والعشرين، ويحثوننا على تحقيق الانتصار لثورة المرأة، في هذا العصر الذي تتم فيه محاولة قتل وتصفية جمال المرأة وجوهرها ونشر هذه العقلية في جميع مجالات الحياة، رفاقنا الأبطال ينيرون لنا الطريق ويخلقون لنا الفرص للسير عليه بحب وحماس شديدين، سوف نحاسبهم بالتأكيد على هذه المجازر وسنكشف عن مرتكبيها ونحاكمهم أمام التاريخ والإنسانية.

مقابل استشهاد كل امرأة، يتعزز الشغف بالنضال

مقابل استشهاد كل امرأة، يتعزز شغفنا بالنضال، وتقوى هويتنا كامرأة شريفة ومقاومة، وبذلك، يزداد عزمنا على التنظيم والنضال، تتمثل الطريقة الأساسية للإبادة الجماعية في المجتمع في تحطيم النساء اللواتي أخذن زمام القيادة في ذلك المجتمع ونجحن في التغلب على الأنماط التقليدية، لهذا السبب، تستهدف القوى الاحتلالية والاستبدادية، بشكل خاص النساء القياديات وتهاجمهن أولاً، بمعنى أن الفاشية والاحتلال يحاولون تسريع إبادة المجتمع من خلال استهداف المرأة الكردية التي تقود المجتمع في كافة أجزاء كردستان، باغتيال رفاقنا سارة وروجبين وروناهي وسيفي وفاطمة وباكيزة وهفرين خلف وجيان تولهلدان وناكيهان آكارسال وأفين كوي، فإنهم يستهدفون حقيقة المرأة الحرة والكرد الأحرار.

نضال سارة هو نضال حركة حرية المرأة

تأسست حركة حرية المرأة الكردستانية من خلال مشاركة سارة وشجاعتها، وأصبحت أقوى على هذا الأساس القوي، كانت رفيقتنا سارة هي التي ابتكرت العديد من الخطوات وقادت بروح فدائية، لهذا السبب، قال القائد آبو "نضال سارة هو نضال حركة حرية المرأة"، في الواقع، مسيرة سارة المخلصة، أصبحت سبباً في الانتفاضة والاستيقاظ والتنظيم وتجييش آلاف النساء المحبات للحرية، كانت رفيقتنا أفين كويي واحدة من رفيقاتنا اللواتي عززن في المقام الأول وعي وتنظيم وقيادة المرأة الحرة، في تاريخ نضالها على مدى 34 عاماً، خلقت قيماً عظيمة وشاركت هذه القيم بطريقة قوية جداً مع رفاقها وشعبنا ومع النساء، لذلك، فإن استهداف رفيقتنا أفين بالهجوم الثاني في باريس؛ هو من أجل القضاء على ثورة المرأة، وحقيقة الحرية الكردية والمرأة، وأيضاً، كل هذه الهجمات تستهدف حركة حريتنا وقائدنا وأهدافنا من أجل الحرية.

إن شعبنا ورفاقنا الذين يناضلون من أجل المرأة، يعلمون جيداً من هم القتلة، أن المسؤول عن ارتكاب هاتين المجزرتين هو نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية والاستخبارات التركية، مجزرة باريس الأولى تم التستر عليها ولم يتم الكشف عنها على مدى عشر سنوات، ولذلك ارتكبت مجزرة باريس الثانية.

يجب محاكمة الدولة التركية في محكمة دولية

إن مرتكبي هذه المجازر مكشوفون، وعلى الدولة الفرنسية ألا تتستر على هذه المجزرة مرةً أخرى، وتوضيح علاقاتها السياسية الداخلية والخارجية، على شعبنا وأصدقاءنا ألا يسمحوا بنسيان هذه المجزرة والتستر عليها، ومتابعتها حتى النهاية والتحقيق فيها.

إن الدولة التركية الفاشية والقاتلة تحارب الكرد في جميع أرجاء العالم وتمارس ضدهم حرب إبادة، في الجبال والمدن وكردستان وفي كافة أنحاء أوروبا ترتكب جرائم حرب، يجب محاكمة الدولة التركية في محكمة دولية على ارتكابها هذه الجرائم، وحتى يتم محاكمتها ومحاسبتها، يجب تصعيد ومواصلة النضال.

يجب أن تستمر أنشطتنا وفعالياتنا بقوة

الفعاليات التي قام بها شعبنا وأصدقاؤنا ونساؤنا في فرنسا منذ 23 كانون الأول وحتى الآن، هي فعاليات مهمة وذات معنى كبير، المسيرة المهيبة في السابع من كانون الأول، أصبحت أعلى مستوى لهذه الفعاليات، وكمنسقية منظومة المرأة الكردستانية، نحيي هذه الأنشطة والفعاليات، يجب ألا يقتصر هذه المسيرة وهذا النضال على فترة واحدة فقط، حتى تحقيق النتائج وتقديم مرتكبو المجزرة للعدالة، يجب أن تستمر أنشطتنا وفعالياتنا بقوة".

(ل م)