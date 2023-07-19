منظومة المرأة الكردستانية تهنئ بالذكرى السنوية لانطلاق ثورة 19 تموز

وقالت منسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 11 لانطلاق ثورة 19 تموز، ونقلتها وكالة فرات للأنباء (ANF)، إن "النساء الكرديات في روج آفا، قاتلن دون أدنى خوف ضد تنظيم داعش الإرهابي، ورجعية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، في عالم يتم فيه سجن النساء في منازلهن وداخل حدود الدول".

وأكدت المنظومة أن ثورة روج آفا "هي اسم لتنمية الأمل ونسج الحياة الجديدة في القرن الحادي والعشرين الذي يحاول فيه النظام الرأسمالي تحطيم آمال الشعوب"، موضحة "تطورت ثورة المرأة في روج آفا في ضوء نموذج الديمقراطية والبيئة وتحرر المرأة الخاص بالقائد أوجلان، وفي البداية، نبارك هذه الثورة على القائد أوجلان وكافة النساء والشعوب".

واستذكرت بكل احترام وامتنان جميع شهداء الثورة في شخص "شيلان كوباني وخبات ديرك وسلافا وبارين كوباني وآرين ميركان وآفيستا خابور وآيلان وبولات والأم عقيدة وأبو ليلى ويسرى درويش".

المنظومة أشارت إلى أن ثورة 19 تموز في روج آفا، هزمت في ضوء نموذج القائد أوجلان للأمة الديمقراطية، "خطة القوى المهيمنة"، التي تريد أن "تجعل جغرافية الشرق الأوسط مقبرة للشعوب"، "وأعادت إحياء الحياة المشتركة التي تعد جوهر هذه الأرض، قادت النساء، اللواتي لم يتوقف بحثهن عن حياة جديدة، ثورة روج آفا من الـ 7 أعوام وإلى الـ 70 عاماً، وعلى الرغم من دفعهن ثمناً باهظاً، إلا أنهن لم يتراجعن عن الثورة كعاشقات للحرية، بل على العكس من ذلك، طورن الثورة على الدوام".

ثورة روج آفا هي ثورة المرأة

ونوهت إلى أن النساء الكرديات في روج آفا، قاتلن ضد "تنظيم داعش الإرهابي، ورجعية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية دون أدنى خوف ومثلن الجوهر الوطني للمرأة، في عالم يتم فيه سجن النساء في المنازل وداخل حدود الدول، ولذلك، فإن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة، هي اسم لنسج المرأة لحياة جديدة مبنية على الأسس الديمقراطية"، وأضافت: "اكتسبت النساء مع ثورة روج آفا، تلك المعرفة التي تمكنهن من القيام بأي شيء يردنه، وأصبحن يمتلكن الإرادة لبناء حياتهن، النساء اللواتي شاركن على كافة الأصعدة في كل جانب من جوانب من الثورة، من وحدات حماية المرأة (YPJ) وحتى قوات حماية المجتمع (HPC)، من مؤتمر ستار وحتى إنشاء النظام الكونفدرالي، ونسجن خيوط الثورة لحظة بلحظة، ونوّرن أنفسهن بفلسفة القائد أوجلان، أصبحن ضمانة هذه الثورة".

وتابعت: "مع نظام الرئاسة المشتركة، تم تعزيز تمثيل المرأة في الإدارة، وانتشر جوهر المرأة الديمقراطي والعادل في كافة المجالات داخل المجتمع، كانت هذه المقاومة من أكثر المقاومات الفريدة والتي جعلت القرن الحادي والعشرين قرن المرأة، وضد هذه المقاومة، تستمر هجمات النظام الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وقوى الهيمنة العالمية في العام الحادي عشر للثورة بأشد الأساليب الوحشية ويتم مهاجمة النساء، إذا تمسكت الشعوب بالثورات وبنوها على الأسس الصحيحة، عندها يمكنهم حماية تلك الثورات".

كما جاءت في رسالة المنظومة "انضمت النساء الاشتراكيات من الشعوب الكردية والعربية والأرمنية والسريانية ومن جميع أنحاء العالم ومن عشرات الدول إلى ثورة روج آفا، بمشاعر ثورية وأصبحن مدافعين عن القيّم الإنسانية في روج آفا، قاتلن واستشهدن باسم هذه القيّم التي لا توجد مثيل لها، كانت هؤلاء النساء العزيزات أساس كونفدرالية المرأة في العالم ضد العقلية الرأسمالية التي تخلق التفرقة بين المشاعر والشعوب والنساء، وبهذه المناسبة، نستذكر بكل احترام رفيقاتنا الأمميات اللواتي ارتقين إلى مرتبة الشهادة ونجدد عهدنا بتطوير وتصعيد مستوى الثورة وتحقيق كونفدرالية المرأة في العالم".

وبمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة روج آفا، دعت منظومة المرأة الكردستانية كافة النساء "الاشتراكيات – الثوريات"، وجميع الشعوب في العام الحادي عشر للثورة، إلى تبني ثورة روج آفا بروح مقاومة كوباني، وحمايتها ضد الهجمات الفاشية، وقالت: "نبارك هذه الثورة التي لا توجد مثيل لها في ذكراها السنوية الحادية عشرة، على القائد أوجلان والشهداء وكافة الشعوب والنساء، وخاصة الأمهات اللواتي منحن أغلى ما يمتلكن، قطعة من أرواحهن، لهذه الثورة".

(ي م)