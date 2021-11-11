منظومة المرأة الكردستانية (KJK) تعزي الشعب الكردي باستشهاد العم يوسف كلو وحفيديه

أصدرت منظومة المرأة الكردستانية (KJK) بياناً؛ لتعزية عائلة كلو باستشهاد يوسف كلو وحفيديه محمد كلو ومظلوم كلو في الهجوم الجوي لجيش الاحتلال التركي، نقلته وكالة فرات للأنباء.

وجاء فيه:

"نتقدم بتعازينا الحارة لعائلة كلو الوطنية المعروفة بوطنيتها ونضالها من أجل الحرية، وللشعب الكردي، ونتعهد بمواصلة النضال حتى تحقيق النصر".

وأضاف البيان: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي عائلة كلو في قامشلو، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وفي هذا الإطار، استشهدت الشخصية الوطنية البارزة في عائلة كلو، العم يوسف وحفيديه محمد ومظلوم، الذين كانوا في السيارة، وسط المدينة نتيجة هجوم جوي وحشي. مرة أخرى ارتكب النظام التركي الفاشي جريمة حرب بهجوم طائرة مسيّرة خارج حدودها، حيث استهدفت المدنيين في روج آفا، ونفذت هذا الهجوم اللا إنساني الذي يعد جريمة بموجب قانون الحرب والقانون الدولي، عن طريق دخول المجال الجوي تحت سيطرة الدول الضامنة، بالإضافة إلى أن هذا يجعل هذه الدول أيضاً متواطئة في الجريمة".

وأشار البيان إلى أنه "ليس من قبيل المصادفة أن تكون عائلة كلو بقيادة العم يوسف هدفاً لهجوم وحشي، كما تم استهداف عائلة سعيد حسن في شنكال أمس، واستهداف عائلة كلو في روج آفا".

وأضاف: "إن العقلية الفاشية واللا إنسانية والمناهضة للكرد لن تكون قادرة على إنهاء المقاومة الكردية الشريفة بهذه الأساليب القذرة الدنيئة، فإن عائلة كلو هي إحدى عائلاتنا الرائدة التي تعد قدوة للشعب الكردي في روج آفا بحبها الوطني وموقفها المشرف، لكن اليوم في روج آفا، أخذت كل عائلة مكانها في المقاومة بروح وطنية عائلة كلو ومستوى كرديتها الشريفة واستشهدت ودفعت الثمن".

وأكد البيان "أن الكرد في روج آفا الذين يدافعون عن الحياة الحرة والوطنيون الشرفاء سينتصرون، وسيهزم الأعداء وحلفاؤهم الذين يشعرون بالغيرة من الإرادة الحرة في روج آفا".

كما ندعو أبناء شعبنا كافة، وشعب روج آفا خصوصاً، إلى تنمية الروح الوطنية والوحدة في جميع المجالات ضد هذه الاعتداءات، من أجل تكثيف النضال ضد العدو، ونقول ستنتصر كردستان الحرة.

(ف)