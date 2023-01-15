منظومة المجتمع الكردستاني: لتبني ذكرى ويسي تاش يجب توسيع الاحتجاجات المنددة بالعزلة

أصدرت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً حول استشهاد المواطن ويسي تاش الذي أضرم النار بجسده في ميردين الجمعة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وجاء في نص البيان:

"استشهد الرفيق ويسي تاش، الذي أضرم النار بجسده تنديداً بالعزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد أوجلان، علمنا بالعملية التي قام بها الرفيق ويسي تاش والكلمات التي عبّر عنها أثناء تنفيذ هذه العملية من الصحافة، نفذ الرفيق ويسي تاش عملية سياسية ضد العزلة على القائد آبو وارتقى إلى مرتبة الشهادة، نستذكر في شخص ويسي تاش جميع شهداء الثورة والديمقراطية باحترام وامتنان، ونجدد عهدنا الذي قطعناه للشهداء بتحقيق النصر.

كما فهمنا من رسالة الرفيق ويسي تاش، فقد كان وطنياً ذو قيمة كبيرة وكرّس حياته للنضال من أجل الحرية في كردستان، خلال الانقلاب العسكري الفاشي في 12 أيلول اعتُقِلَ من قبل السلطات التركية وبقي في سجن آمد وتعرض للتعذيب الشديد، لقد رأى وتعرف جيداً على وجه الاستعمار والاستبداد للدولة التركية المعادية للكرد، لقد ناضل ضد العدو المستبد والقاتل حتى وصوله إلى مرتبة الشهادة، لذلك، يمكن ملاحظة أنه شخص مطّلع وعلى أعلى مستوى من الوعي ولديه شعور عميق بالوطنية، وباستشهاده التحق إلى قافلة الشهداء وأصبح شهيد كردستان.

من خلال هذه العملية، أظهر الرفيق ويسي تاش بوضوح ولاءه للقائد أوجلان ومدى قيمة القائد أوجلان العظيمة لشعب كردستان، كما أظهرت العملية التي نفذها، أنه كان مخلصاً للقائد أوجلان والنضال من أجل الحرية في كردستان بحب وعشق كبير، إن إخلاصه للقائد ولقضية كردستان عظيم وذو معنى، إن عمليته هي أيضاً مثال على الشجاعة والولاء الكبيرين، إنه يستحق الكثير من الاحترام والمحبة، والرسائل التي تركها لنا هي أيضاً ذات مغزى ومهمة للغاية، وإن ذكر العم موسى، جاران وفرهاد كورتاي له مغزى كبير، يجب أن تؤخذ الدعوات التي وجهها للشعب الكردي والرسائل التي وجهها للفنانين الكرد على محمل الجد والوفاء بها، ويجب اعتبار جميع رغبات ودعوات الرفيق ويسي تاش قبل استشهاده ذات مغزى كبيرة وتنفيذها، بصفتنا حركة الحرية الكردية، فإننا نرى دعوات ورغبات الرفيق ويسي تاش بمثابة توجيهات لنا ونقول إننا سنتصرف وفقاً لذلك.

لقد قام الرفيق ويسي تاش بعملية عظيمة، داعياً شعبنا وأصدقائنا والقوى الديمقراطية إلى تصعيد النضال وقيادته إلى النصر حتى ضمان الظروف الصحية والسلامة والحرية للقائد أوجلان، في الوقت نفسه، أراد منا كحركة، تصعيد وتيرة النضال ضد العدو المستبد بأساليب غنية وعمليات فعالة، لذلك، في هذا الصدد، يجب أن تُفهم عملية مواطننا المحترم الرفيق ويسي تاش بشكل صحيح، ولا ينبغي التكرار، ويجب تقديم الرد الأكثر جدوى من خلال تصعيد النضال.

إن الرسالة الأساسية والدعوة التي قدمها لنا الرفيق ويسي تاش، يجب توسيع الاحتجاجات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وكسر نظام التعذيب والعزلة في إمرالي، من أجل تبني ذكرى الرفيق ويسي تاش من الضروري التصرف على أساس هذه الدعوة، لذا ندعو شعبنا وأصدقاءنا والنساء إلى تصعيد وتيرة الاحتجاجات والنضال لكسر نظام التعذيب والعزلة المطبقة في إمرالي وضمان حرية القائد أوجلان التي تعتبر الدعوة الأساسية لرفيقنا ويسي تاش وجميع شهدائنا".

(س ر)