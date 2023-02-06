منظومة المجتمع الكردستاني: على الجميع استنفار إمكانياته لمساعدة المتضررين من الزلزال

وأصدرت منظومة المجتمع الكردستاني بياناً بصدد الزلزال الذي ضرب مناطق في شمال كردستان وتركيا فجر اليوم وأسفر عن خسائر مادية وبشرية.

وتوجهت منظومة المجتمع الكردستاني في بيانها بالعزاء لذوي الضحايا كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف: "الدولة وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب حزب الحركة القومية التي تدير الدولة هي السبب وراء هذه الاضرار الكبيرة التي سببها الزلزال. في مرة تحدث فيها زلازل أرضية تظهر إدارة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعض الجهود الخادعة وتحاول بهذه الطريقة إظهار أنها تساعد الناس. كل هذا المساعي تهدف للتستر على جرائمهم. لا تتخذ حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية أي احتياطات ضد الزلازل، فهي تقدم جميع موارد البلاد لأنصارها وتستخدمهم للقتال ضد الشعب الكردي. إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الزلازل، يمكن منع الضرر الناجم عنها، لكن حزب العدالة والتنمية، الذي يستلم السلطة منذ أكثر من 20 عاما، لم يتخذ أي إجراءات وتسبب كل زلزال في أضرار وخسائر جسيمة. هناك خطوط تصدع في الجغرافيا التي تقع فيها تركيا وكردستان، وبما أن مخاطر وقوع الزلازل في هذه المنطقة عالية جدا، يجب بناء المباني ونظام البنية التحتية وفقًا لذلك".

وجاء في البيان أيضاً: "إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، التي هي حكومة حرب وفوضى، وبسبب عدم اتخاذ تدابير ضد الزلازل من ناحية، ونظراً لأنها تستخدم الميزانية المخصصة للزلزال في سياسات الحرب. وعليه، فإن سبب الخسائر والأضرار هو حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، والتي هي المسؤولة عن اتخاذ التدابير، لكنها لا تتخذ أي تدابير."

وناشدت منظومة المجتمع الكردستانية في بيانها أهالي شمال كردستان بالتكاتف والتعاضد ومساعدة المتضررين: "فيما يتعلق بالزلزال فإننا نناشد أبناء شمال كردستان، بأن يتصرف الجميع بروح التعاضد والتكاتف واستنفار جميع إمكانياتهم. يجب على أبناء شعبنا أن يستخدم كافة إمكانياته دون انتظار الدولة وتضميد جراحه بنفسه. وإضافة إلى أعمال الإنقاذ، ونظراً لظروف فصل الشتاء يجب أن يتشارك منازله وإمكانياتها مع المتضررين والذين تضررت منازلهم. كما يجب على المؤسسات الديمقراطية أن تساند الأهالي، وأن تصل إلى الذين هم بحاجة إلى دعم وتقديم المساعدة لهم. كما أن على أبناء الشعب الكردي خارج الوطن مساندة الوطن. يمكن تجاوز ها الزلزال الذي تسبب بخسائر كبيرة، من خلال دعم وتكاتف الأهالي والمؤسسات الديمقراطية وبتشارك الإمكانيات والتكاتف والتعاضد".

(ك)