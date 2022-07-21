أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، دعت فيه إلى إيقاف النظام التركي الفاشي الذي يبقي الدماء مهدورة في عموم المنطقة من خلال العثمانية الجديدة.

جاء في نص البيان

"تواصل الدولة التركية الفاشية والمحتلة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني شن الهجمات الاحتلالية في باشور كردستان منذ 20 تموز 2022 بلا انقطاع. وقد قصف الجيش التركي السياح العرب بالمدافع عصر يوم أمس في قرية برخ التابعة لمنطقة دركاري في زاخو.

أسفر القصف الذي نفذه الجيش التركي المحتل عن فقدان 8 سياح لحياتهم وإصابة 23 شخصاً. وقد قتل 28 مدني خلال 7 الأشهر الأخيرة دون محاسبة ودون وجه حق، نتيجة هجمات الدولة التركية الفاشية. تمارس الدولة التركية الفاشية والمحتلة سياسة إبادة لا تشبه أي إبادة أخرى بحق الشعب الكردي في باشور كردستان أولاً وروج آفا وباكور كردستان. إن الدولة التركية الفاشية والمحتلة التي تحصل على الدعم والمساندة من الأمم المتحدة أولاً والولايات المتحدة الأميركية والناتو والاتحاد الأوروبي والرجعية الإقليمية والمتواطئين الكرد، تبيد طبيعة كردستان مع المدنيين والكريلا وتحرقها وتدمرها، ولا تعرف الحدود في سياساتها.

'لم تقتل في زاخو فقط'

تستخدم الدولة التركية التي تعيش خسارة تاريخية كبيرة أمام الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا، القنابل التكتيكية النووية والأسلحة الحرارية والأسلحة الكيماوية التي تندرج في إطار الجرائم والمحرمة.

إن قذارة حرب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية AKP- MHP التي لا تحقق النتائج رغم ذلك، قتلت العشرات من أناسنا وأصابت العشرات أيضاً في شنكال، مخمور، كاني ماسي، كلار، روج آفا، الموصل- نينوى، السليمانية، وأخيراً في زاخو.

'لا تشرعنوا جرائم الحرب للدولة التركية. لا تصبحوا متعاونين'

إن صمت حكومتي العراق وباشور كردستان يشرعن هذه الهجمات.

يجب على الأمم المتحدة أولاً والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الدولية أن تتخذ موقفاً حيال الهجمات التي لا تعد ولا تحصى لتركيا على العراق وسوريا، وألا تصبح شريكة في جرائم الحرب للدولة التركية.

يجب أن يكون الهدف الأساس هو إيقاف النظام الفاشي الذي يبقي الدماء مهدورة في عموم المنطقة عبر أحلام العثمانية الجديدة (Neo Osmanî).

يجب أن يدرك جميع ديناميكي المنطقة أن الشرق الأوسط وحتى العالم لن يحظى بالأمان حتى إبطال تأثير الفاشية التركية والتخلص منها.

'سنحاسب'

نحن نناشد شعبنا وأصدقائنا إبداء مواقفهم وفعالياتهم في أعلى درجة من التنظيم ضد هذا الهجوم مرة أخرى.

نستذكر أناسناالذين ارتقوا شهداءً باحترام، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونتعهد حركة وشعباً بأننا سنحاسب نظام الدولة التركية على هذه الإبادة الجماعية".

(س ر)