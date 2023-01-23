منظومة المجتمع الكردستاني تحيي ذكرى تأسيس جمهورية مهاباد الكردية

وقالت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في رسالة كتابية: "لقد خلفنا وراءنا الذكرى الـ 77 لجمهورية مهاباد الكردية. الجمهورية التي تأسست من قبل القاضي محمد ورفاقه لها معنى كبير وقيمة عظيمة لدى الشعب الكردستاني اليوم، لن ينسى الشعب الكردستاني أبداً أولئك الأشخاص الذين ناضلوا من أجل حرية كردستان وتأسيس وحماية جمهورية مهاباد الكردية وقدموا التضحيات، وخاصة القاضي محمد ورفاقه. سوف يستذكرونهم دائماً".

وذكرت الرسالة أن جمهورية مهاباد الكردية تعرضت للهجوم نتيجة سياسات المصالح الخاصة للدول المهيمنة، ولهذا السبب انهارت.

مضيفة "اتفقت الدول المهيمنة في ذلك العصر مع نظام الشاه الرجعي الاستبدادي ودعموا قرار انهيار جمهورية مهاباد الكردية، تحاول اليوم العديد من القوى الاستمرار في علاقاتها مع دولة الاحتلال التركية القمعية والاستبدادية ضد الكرد من خلال الاتجار بالكرد، ندعو جميع القوى إلى عدم التعامل مع القضية بهذه الطريقة وفي نفس الوقت أن لا يكونوا شركاء في سياسات الإبادة ضد الكرد التي تنفذها الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".

(س ر)