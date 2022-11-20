منظومة المجتمع الكردستاني تهيب بالكردستانيين للنزول إلى الساحات وتعزيز النضال ضد الهجمات التركية

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، حول الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا منذ منتصف ليلة أمس السبت.

وجاء في البيان:

"نفذت دولة الاحتلال التركي هجوماً جوياً شديداً في 19 تشرين الثاني 2022، على مناطق باشور وروجهلات وروج آفا ومناطق الدفاع المشروع (مديا)، وتم استهداف عشرات الأماكن والمناطق في تلك الهجمات التي تمت ضد كردستان بأسرها والشعب الكردي، واستشهد وأٌصيب العديد من الأشخاص نتيجة لذلك، إننا ندين هذه الهجمات الفاشية والإبادة التي تهدف لقتل الكرد وضد سلام المنطقة وأخوة الشعوب، حيث لن تتمكن فاشية حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) من تحقيق أهدافها بهذه الهجمات، ولن تكون قادرة على كسر الحياة الحرة والديمقراطية لشعب كردستان وشعوب المنطقة، وستفشل أمام مقاومة ونضال شعبنا.

لن يقبل شعبنا أولئك الذين لا يقفون مع الكرد ويبررون الهجمات الوحشية لـ AKP-MHP

إن التحالف الفاشي بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، هو عدو الكرد وهدفه الوحيد هو إبادة الشعب الكردي، ظهرت الحقيقة الوحشية وعداء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بطريقة واضحة للكرد في الهجوم الذي تم شنه ليلة 19 تشرين الثاني 2022، حيث استهدفت هذه الهجمات كل من كردستان والشعب الكردي، وكشفت أن وجود الشعب الكردي وإرادة الحياة المشتركة تتعرضان للهجوم والتهديد، ولن يقبل شعبنا بعد هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال استمرار هذا الموقف الذي لم يُتخذ من أجل الشعب الكردي حتى الآن، رغم الهجمات والذي يبرر عمليات الإبادة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

لا ينبغي أن يبقى أي كردي بدون رد على هذه الهجمات

لا يهاجم النظام الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية جزءاً وقسماً من الكرد، بل يهاجم أجزاء كردستان الأربعة ويستهدف جميع الكرد، فهو يهاجم الكرد باستمرار بدءاً من استخدام الأسلحة الكيماوية إلى إلقاء القنابل من الجو بالطائرات، وبجميع أنواع الأساليب اللاإنسانية والتدميرية، ويجب على الشعب الكردستاني الوطني أن يقاوم باستمرار ضد هذه الهجمات المستمرة والخطيرة لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وأن ينزلوا إلى الساحات في كل مكان ويظهروا ردود فعلهم، ويجب ألا يظل أي كردي بدون رد على هذه الهجمات وأن لا يبقى في المنزل. ويجب استنكار مواقف قوى الهيمنة الصامتة بشدة وتلك التي تدعم الهجمات.

أرادوا تحضير الأرضية لهجمات واسعة النطاق ضد الكرد واحتلال روج آفا

كما أعلنا بالفعل للرأي العام أنهم أرادوا تهيئة الأرضية لهجمات واسعة النطاق ضد الكرد واحتلال روج آفا، لذلك، من الواضح أن الهجوم الذي حصل في تقسيم تم تنفيذه من قبل السلطات الفاشية، والاستخبارات وسليمان صويلو، وتم تنفيذ التفجير في تقسيم في إسطنبول لهذا الغرض، واستهدف القادة الفاشيون في حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية روج آفا بعد هذا الانفجار وأعلنوا أنهم سيهاجمون روج آفا، كشف هذا الهجوم عن نية الحكومة الفاشية وهدفها بشكل واضح للغاية.

الهجوم على الكرد ليس من مصلحة تركيا وشعبها

لدى الحكومة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية خطط مظلمة وتلجأ إلى جميع الطرق القذرة للبقاء في السلطة، حيث يجب على الجميع رؤية وفهم هذه الحقيقة وخطط حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، كما يريد الحزبان البقاء في السلطة من خلال مهاجمة الكرد واحتلال روج آفا ووضع تركيا في مرحلة مظلمة ومتخلفة. لذلك، يجب على الشعب الكردي وشعب تركيا والقوى الديمقراطية وجميع الأطراف التقدمية الخروج والرد ضد هذه الخطط والهجمات القاتلة والقذرة والمظلمة التي يشنها حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. يجب أن يعلم الجميع أن الهجوم على الكرد ليس في مصلحة تركيا وشعبها بالتأكيد، فهو لا يخدم الحرية والديمقراطية، وعلى عكس ذلك، فإن أي هجوم على الكرد يأتي بمعنى الهجوم على الشعب التركي كله، والديمقراطية والحريات، ولهذا السبب، يجب على الجميع أن يعبروا عن ردود أفعالهم بصوت عالٍ ضد هذه الهجمات ضد الكرد وأن يتحدوا مع الشعب الكردي.

القوى التي شاركت في إبادة الكرد

وتشن دولة الاحتلال التركي هذه الهجمات بموافقة ودعم قوى الهيمنة، وأوضحت الولايات المتحدة وروسيا، القوتان المهيمنتان، أنهما متواطئتان في إبادة الكرد بموافقتهما ودعمهما لهذه الهجمات التي تهدف إلى إبادة الكرد، ويجب على الجميع معرفة هذا، فإذا لم تكن هناك موافقة ودعم من القوى المهيمنة، فلن تتمكن دولة الاحتلال التركي من المشاركة في تنسيق الهجمات على هذا المستوى، يدرك شعبنا هذه الحقيقة، فعليه أن يظهر موقفه ونهجه وفقاً لذلك، ويجب على كل من يدعم الحرية والديمقراطية أن يكون له موقف ضد هذه القوى التي تدعم سياسات دولة الاحتلال التركي ضد الكرد وأن لا يصبحوا شركاء في إبادة الكرد.

يجب على شعبنا أن ينتفض في كل مكان

كما أن هجمات التحالف الفاشي بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هي ضد السلام الإقليمي وإرادة الشعب في الحياة المشتركة، حيث يريد التحالف الفاشي بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الوصول إلى حدود الميثاق الملي وإرساء هيمنته في المنطقة من خلال إبادة الكرد، ويتدخل في دول المنطقة ويشركها في إبادة الكرد، ويسيطر على إرادتها، كما يجب أن تعلم دول المنطقة أيضاً أنها طالما بقيت صامتة أو أصبحت شريكة في الهجمات ضد الكرد، فسوف تفقد إرادتها وتصبح لعبة تخدم دولة الاحتلال التركي. لذلك، ليس الكرد فقط، بل يجب عليهم أيضاً الوقوف ضد هجمات دولة الاحتلال التركي هذه وأن لا يصبحوا شركاء لها.

وندين هجمات الإبادة مرة أخرى وندعو الجميع لإظهار رد فعلهم ضد هجمات الإبادة، وتعزيز النضال، ويجب أن ينتفض شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة والخارج وأينما كان. ويجب أن يظهر رد فعله من خلال النزول إلى الساحات، لا يمكن وقف هجمات التحالف الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تهدف إلى تدمير شعب كردستان، إلا بردود فعل قوية ونضال شامل".