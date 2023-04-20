منظومة المجتمع الكردستاني تهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الفطر

أصدرت لجنة الشعوب والمعتقدات لمنظومة المجتمع الكردستاني بياناً بمناسبة حلول عيد الفطر، جاء في مستهله "أتم العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي صيام رمضان هذا العام، وسط مصاعب كبيرة، ونأمل أن يكون عيد الفطر عام 2023 وسيلة للعدل والحرية والمساواة لجميع الشعوب، كما نأمل أن يكون له دور فعال في إقامة حياة ديمقراطية تسود فيها الأخوة والسلام والوحدة بين الشعوب والأديان، في البداية، نبارك عيد الفطر المبارك لجميع المسلمين الذين يطالبون الحق والعدل والخير للبشرية جمعاء في عبادتهم، وخاصة مسلمي كردستان".

وسلط البيان الضوء على الظروف الصعبة التي تواجه شعب كردستان قائلاً "نرحب بالعيد في ظل ظروف صعبة، حيث تم تحويل الزلازل إلى أداة إبادة جماعية من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ولأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، فقد تحوّلت إلى كارثة كبيرة على شعبنا، استخدمت الحكومة ضرائب الزلازل لأغراضها القذرة ونفقتها على الحرب التي شنتها ضد الإنسانية في كردستان، وقدمتها لجميع اللصوص والقتلة والمغتصبين وتجار المخدرات الموجودين حولها، ثم لم يتردد في قول "إنه قضاء وقدر" وطلب المسامحة، يمكن اتخاذ تدابير حتى لا تتحول جميع الأحداث الطبيعية إلى كوارث، للأسف، لم تتخذ حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية، التي تستخدم الدين كأداة للإساءة، أي إجراء وتسببت في فقدان أكثر من 100 ألف من شعبنا لأرواحهم، هذا ليس مصيرهم، إنه مجزرة ارتكبت بشكل متعمد، سيحاسب شعبنا هؤلاء القتلة وتجار الدين، وسيداوي شعبنا آلامه بنفسه في مناطق الزلزال، سيستمر الشعب الكردي والقوى الديمقراطية بمداواة جراح شعبنا المتضرر حتى خلال العيد، وسيكونون دواءً للمحتاجين".

دعا البيان إلى استغلال الشعوب والمعتقدات والنساء والشبيبة في تركيا، الانتخابات والعمل بجدية أكبر والمشاركة فيها بروح النفير العام "فقد سنحت الانتخابات فرصة عظيمة لجميع الشعوب والمعتقدات والنساء والشبيبة في تركيا، وخاصة الشعب الكردي الذي يتعرض لهجمات الإبادة الجماعية، فمع الانتخابات التي ستجرى هذا الربيع، ستكون عملية تحدث فيها تطورات كبيرة، ولكي يحدث هذا، وليكون لصالح الكرد، والعلويين، والعرب ومختلف الشعوب والمعتقدات الأخرى ولصالح النساء والشبيبة، يجب على المرء أن يعمل بجدية أكبر وينظم نفسه ويشارك في العملية الانتخابية بروح النفير العام، بهذا المعنى، فإن العملية الانتخابية التي نحن فيها هي عملية مهمة لكل الشعوب في تركيا، وخاصة المجتمع الكردستاني، حيث وضع نضال حركة الحرية الكردستانية على مدى خمسين عاماً الحكومة الفاشية في طور الانهيار، كما أن الشعب الكردي مصمم على استكمال هذه العملية من خلال الانتخابات، كما دعا جميع شعوب الشرق الأوسط، وخاصة المسلمين إلى خوض نضال مشترك ضد الفاشيين والمستبدين، وأعداء المجتمع وتجار الدين والطائفيين".

وأوضح البيان "منذ اليوم الذي تعرّف فيه الشعب الكردي على العقيدة الإسلامية، جعل أخوة الأمة أساساً له، وعاش دائماً في تضامن وصداقة مع الأديان والشعوب الأخرى، خاصة في الخمسين عاماً الماضية، مع تطور حركة الحرية، تم تعزيز هذه الثقافة في إطار عقلية ومبادئ حياة أكثر وعياً وحرة وديمقراطية، فإن أحزاباً مثل حزب ديمقراطية الشعب (HADEP) إلى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ومؤخراً حزب الخضر اليساري هي قيم تشكلت نتيجة لهذا النضال، لذلك، يجب خوض نضال اجتماعي، وتنظيم أكبر والعمل بجدية أكبر والمشاركة في العملية بروح النفير العام حتى يحقق تحالف العمل والحرية الفوز في هذه الانتخابات، لذا واجب إنساني أساسي على كل مؤمن أن يناضل ضد الذهنية الحاكمة التي تهاجم الكرد بهدف الإبادة الجماعية وتعذبهم وتلقي بهم في السجون وتفرض العزلة في شخص القائد أوجلان، خاصة في كردستان وأينما يعيش الشعب الكردي".

مشدداً "يجب أن نزور عائلات رفاقنا المعتقلين ونتضامن معهم على أعلى مستوى، في هذا العيد، ويجب أن نتبنى شهداءنا أكثر ونستذكرهم ونزور مزار الشهداء بشكل حاشد، ينبغي ألا ترك ذوي شهدائنا وحدهم، يجب أن نزورهم ونحتفل معهم ونهنئهم بحلول العيد، بصفتنا حركة حرية كردستان وبمناسبة عيد الفطر ننحني باحترام وامتنان أمام ذكرى شهدائنا ونتعهد بتصعيد نضالهم وتتويجها بالنصر، يجب على الجميع إدراك أن النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة والسلم الاجتماعي، والنضال في هذا الصدد خير مثل العبادة، يجب على جميع المسلمين في تركيا الذين يؤمنون بالديمقراطية والحرية المشاركة في هذه العملية دون تردد، وستحدد هذه الانتخابات أيضاً مصير الشعوب والمعتقدات والثقافات في تركيا، كما سيلعب حزب الخضر اليساري دوراً حاسما في هذه الانتخابات".

وأكد البيان "أن زيارة الضحايا في منطقة الزلزال وتلبية احتياجاتهم فضيلة كبيرة وخدمة عظيمة، يجب ألا نهمل زيارة جميع المسلمين الذين يعيشون في منطقة الزلزال، سواء كانوا من الشعب الكردي أو العربي أو من القوميات المختلفة والاحتفال معهم في العيد".

وبارك "عيد الفطر مرة أخرى للمسلمين الذين يدعمون وحدة جميع الأوساط والشعوب المسلمة الديمقراطية، والذين يتفهمون الحياة المشتركة، ونأمل أن يجلب هذا العيد الحرية والعدالة والمساواة لشعوب الشرق الأوسط".

(ل م)