منظومة المجتمع الكردستاني تهنئ الكريلا بعملياتها الناجحة ضد جيش الاحتلال التركي

بعثت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) رسالة تهنئة إلى القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG)، جاء فيها:

"نفذت قواتنا الكريلا خلال اليومين الماضيين، عمليات نوعية وحملات ثورية ناجحة، أولها في تلة هكاري وتلة جودي حيث تم توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي، نهنئ مقاتلينا الفدائيين والقيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي بشأن العمليات الناجحة التي نفذوها بشكل فدائي، كما أننا وفي هذا الإطار، نهنئ قواتنا الكريلا وقيادتنا في الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزبنا، ونتمنى لهم التوفيق والنصر في نضال حزبنا الذي يدخل في عامه الـ 45.

لقد كان الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني من خلال المعنويات العالية التي اتخذت من العمليات النوعية الناجحة التي نفذت في إطار محاسبة العدو القمعي والقاتل، ذو مغزى عظيم، وبدأوا بنضالهم في العام الـ45 لتأسيس الحزب، بحس المقاومة والأنشطة الانتصارية، وفي هذا السياق، أصبحت العمليات الناجحة لقواتنا الكريلا مصدر معنويات كبيرة لحزبنا، شعبنا، وأصدقائنا، حيث أن موقف مقاتلينا الكريلا هذا هو علامة ملموسة على أنه في العام الخامس والأربعين للحزب، سيتم اتخاذ خطوات كبيرة وسيحاسبون العدو القاتل والسلطوي بشكل كبير.

نشارك مشاعرنا هذه مع القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي ومقاتلينا الكريلا، ونهنئهم ونتمنى لهم التوفيق والنصر، مرة أخرى نباركم بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا، ونتمنى لكم التوفيق في العام الجديد لحزبنا".

(م)