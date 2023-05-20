منظومة المجتمع الكردستاني تدعو لدعم مخمور

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني بيان حول هجمات الجيش العراقي على مخيم مخمور، وجاء في بيان المنظومة ، إن الحكومة العراقية تريد من خلال الضغط على أهالي المخيم الذين يقاومون الدولة التركية الفاشية، فرض بعض القرارات عليهم بالإكراه.

ونوهت اللجنة في بيانها، ان الجيش العراقي والدولة التركية الفاشية وشريكها الحزب الديمقراطي الكردستاني يقفون خلف هذه الاحداث.

وجاء في البيان ايضاً" الجمهورية التركية التي تحتل مناطق في جنوب كردستان واحدة تلو الأخرى لديها خطط لتوسيع حدودها الى الموصل وكركوك، ولهذا السبب ، تفعل كل ما في وسعها ، وحاول استغلال كل فرصة، من أجل هذا الهدف ، ترتكب بشكل منهجي جرائم حرب ضد شعبنا في شنكال ومخمور وأماكن أخرى ، في انتهاك واضح لسيادة جنوب كردستان والعراق.

يتبع....

(سـ)