منظومة المجتمع الكردستاني تعزي برحيل رجائي فايد

جاء في نص برقية العزاء التي أرسلتها لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) اليوم:

"ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم، خبر وفاة الكاتب والمهندس رجائي فايد، القامة والقيمة الوطنية المصرية والعربية والإنسانية ومنسق المبادرة العربية لحرية القائد عبد الله أوجلان وصديق الشعب الكردي ورئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

السيد رجائي فايد كان من الأخوة العرب الذين آمنوا بالعلاقات الكردية – العربية بأنها السبيل الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة، وعمل السيد رجائي فايد لصالح عدالة قضية الشعب الكردي وحريته وحرية القائد عبد الله أوجلان لسنوات طويلة، ومنذ اللحظات الأولى للمؤامرة الدولية، كان له كتاب باسم “أوجلان الزعيم والقضية” والعديد من الإسهامات الأخرى كالندوات والمقالات والكتب والمؤتمرات والتي توجها بالمبادرة العربية لحرية القائد أوجلان منذ سنوات وحتى لحظة وفاته هذا الصباح في دولة الإمارات العربية.

نقدم تعازينا ومواساتنا لأهل الفقيد وأصدقائه والشعب المصري، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونقول إن الوفاء لذكرى الفقيد الغالي سيكون بمزيد من النشاط والعمل لتطوير العلاقات الكردية - العربية وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان وحل القضية الكردية التي كانت هدف وحلم الأستاذ رجائي فايد".

(ل م)