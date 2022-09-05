منظومة المجتمع الكردستاني KCK تهنئ الكريلا  بمناسبة العمليات ضد الاحتلال التركي

قالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـمنظومة المجتمع الكردستاني KCK في بيان مكتوب إن "كريلا حرية كردستان الذين يقاومون جيش الاحتلال التركي، وجهوا للعدو الليلة الماضية في تلة آميدية بمنطقة متينا ضربة قاسية من خلال استهداف طائرة مروحية كانت تقل محتلين، مضيفين بذلك انتصاراً آخر إلى سجل انتصاراتهم. وبمناسبة هذه العملية المظفّرة، نهنئ بكل احترام جميع كريلا قوات الدفاع الشعبي HPG ووحدات المرأة الحرةYJA-STAR الذين يقاومون في زاب، ومتينا، وآفاشين، وخاكوركه. كما ونتطلع إلى استمرار هكذا عمليات والانتصارات المستندة على الاستهداف بالروح الفدائية والنهج الآبوجي".

استهدفت مروحية وبقيت تحت سيطرة الكريلا

وتابع البيان على النحو التالي:

"توجه الكريلا ضربات قوية للعدو وتلحق به خسائر فادحة، في المقابل، لا تظهر الدولة التركية خسائرها وتخفيها عن الرأي العام. فمنذ أيلول، أسقطت مقاومة الكريلا أكثر من طائرة مروحية. العدو اعترف بأن مروحية واحدة فقط تحطمت في تلة آميدية. إذ لا توجد وسيلة لإخفاء المروحية التي أسقطت هناك في تلة آميدية. أصيبت هذه المروحية وعلى الفور سقطت وبقيت تحت سيطرة الكريلا. لهذا السبب اعترف العدو بأن إحدى مروحياته تحطمت في تلة آميدية. لكن في الواقع، فإن الكريلا أسقطت مروحيتين للعدو في 2 أيلول و 3 أيلول. ومن هنا نهنئ بكل مشاعرنا رفاقنا الذين نفذوا تلك العمليات ونحييهم.

خمسة أشهر والكريلا تقاوم بروح فدائية

لقد خلف هجوم دولة الاحتلال التركي في جنوب كردستان وراءه خمسة أشهر، وكريلا حرية كردستان يقاومون هجمات الاحتلال في زاب ومتينا وآفاشين منذ 5 أشهر بروح فدائية ويدافعون عن أراضي جنوب كردستان. إذ لا يمكن لجيش الاحتلال التركي المحتل أن يتقدم في وجه هذه المقاومة الفدائية، كما أنه يتلقى ضربات موجعة من قبل الكريلا ويشهد الهزائم.

فاشية العدالة والتنمية - الحركة القومية آيلة للسقوط

إن كريلا حرية كوردستان يوجهون ضربات قوية لجيش الاحتلال ويفرحون قلوب شعبنا وأصدقائنا. فالكريلا وبكل بسالة تقاتل وتضحي لحماية كرامة الشعب الكردي وكردستان. إذ يعتز ويفتخر شعب كردستان وأصدقاؤه بتلك النتائج المظفرة والبطولة القائمة على خط الشهداء.

أمام مقاومة كريلا حرية كردستان وكفاح شعب كردستان باتت فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية على حافة السقوط. ويجب على الشعب الكردستاني الوطني وأصدقائه الكفاح من أجل تدمير حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من خلال تصعيد النضال.

سيُهزم المحتلون المتعطّشون للدماء

مرة أخرى نهنئ جميع كريلا قوات الدفاع الشعبي HPG ووحدات المرأة الحرة YJA-STAR الذين هزموا العدو المحتل، ونحيي مقاومتهم ونتمنى لهم دوام الانتصار. كما ونستذكر مجدداً بكل امتنان واحترام شهداءنا الذين جعلونا على الدوام منتصرين وذوي كرامة في مواجهة العدو. ونجدد العهد بأننا سنواصل نضالهم حتى النصر. وكما حدث في التاريخ، وحتى اليوم سيهزم المحتلون المتعطشون للدماء، وسينتصر الشعب، والمرأة وقوى الحرية والديمقراطية "

(سـ)