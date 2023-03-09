منظمة: تركيا وسوريا من بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات

اعتبر تقرير صادر عن منظمة فريدوم هاوس، تركيا وليبيا واليمن من بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات.

سلط تقرير لفريدوم هاوس، يصدر سنوياً، الضوء على تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عام 2023، للعام السابع عشر على التوالي.

ومن بين الدول الـ57 المصنفة على الصعيد الديمقراطي أنها "غير حرة"، فإن 16 دولة لديها أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها سوريا واليمن.

ويذكر التقرير أن "الربيع العربي" عام 2011، والذي أثار أملاً جديداً في التحول الديمقراطي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، انتهى بخيبة أمل.

وقال إن قوات الأمن قمعت المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ليبيا وسوريا واليمن، وتحول العنف الذي تلا ذلك إلى حروب أهلية أصبحت أكثر فوضوية؛ بسبب التدخلات الأجنبية المتعددة.

وأقل البلدان والمناطق حرية هي كوريا الشمالية وإريتريا وتركمانستان، وجنوب السودان، وسوريا، بحسب التقرير.

(م ش)