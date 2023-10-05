منظمة: الأمن الإيراني يقبض على والدة أرميتا

كتبت منظمة هنجاو الحقوقية الإيرانية الكردية في منشور على منصة أكس (تويتر سابقاً)، اليوم، أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على والدة الفتاة أرميتا غاراواند، شاهين أحمدي، وفقاً لرويترز.

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لرويترز، إن أرميتا ترقد في حالة حرجة بمستشفى بعدما دخلت في غيبوبة، بسبب ما قالا إنها مواجهة مع عناصر من شرطة قطار أنفاق طهران بزعم أنها خالفت قانون الحجاب.

وتكتسب حالة أرميتا غاراواند ذي (16 عاماً)، حساسية كبيرة في ظل احتمال أن تلقى مصير، الشابة الكردية جينا أميني ذو (22 عاماً)، التي أثارت مقتلها منتصف أيلول العام الماضي، وهي في غيبوبة رهن احتجاز "شرطة الأخلاق" احتجاجات عمت أنحاء البلاد ومستمرة حتى الآن بأساليب أخرى.

ونشرت منظمة هنجاو الحقوقية الإيرانية الكردية صورة الفتاة وهي فاقدة للوعي في مستشفى بالعاصمة طهران، حيث نقلت بعد الواقعة.

وبدأت أخبار دخول أرميتا إلى المستشفى في الانتشار، الأحد، عندما كتب الصحفي الإيراني المقيم في لندن، فرزاد سيفيكاران، على منصة "إكس"، أن "الشرطة أوقفت الفتاة وصديقاتها بزعم عدم ارتدائها الحجاب".

(س ع)