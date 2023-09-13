منظمة: 30 ألف على الأقل نزحوا من مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا يوم الأربعاء، في منشور على منصة إكس، إن ما لا يقل عن 30 ألف نزحوا من درنة، المدينة الأكثر تضرراً من العاصفة دانيال.

أضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصاً، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد.

وتابعت "المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها يقومون على الفور بالتجهيز المسبق للمواد غير الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والأفراد للمناطق المتضررة".

وفي السياق، قال وزير ليبي، اليوم، إنه تم إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة، وإنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وصرح هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني، لوكالة "رويترز" بأن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث مضيفاً أن إعادة الإعمار ستكلف مليارات الدولارات.

(م ش)