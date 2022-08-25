منظمة تكشف عن حصيلة هجمات الاحتلال التركي منذ  2015 على أراضي باشور كردستان

أصدرت منظمة فرق صنع السلام المسيحية (CPT) تقريراً عن هجمات الدولة التركية المحتلة على باشور كردستان والأضرار التي سببتها الهجمات، والذي أعده التحالف الدولي للمجتمع المدني تحت عنوان “أوقفوا قصف الحدود”.

كما وذُكر في تقرير المنظمة، مجزرة قرية برخ في زاخو وقال: “في 20 يوليو / تموز 2022، وقع هجوم في قرية برخ بالقرب من زاخو. وأدى هذا الاعتداء إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 24 مواطنا. وتستمر هذه الهجمات التي تشنها تركيا على المدنيين منذ سبع سنوات في شمال العراق.”

ولفت ايضا التقرير إلى أنه منذ عام 2015 نفذت القوات التركية أكثر من 4000 هجوم جوي وبري على حدود العراق. فقط في عام 2021 ، تم تسجيل 1600 هجوم. هذا الهجمات، بالإضافة إلى زعزعة السلام في المنطقة، كان له أيضا تأثير سيء على حياة المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق.

وأشار التقرير الى اضرار هجمات الدولة التركية وأعلن انه نتيجة لهجمات الدولة التركية من عام 2015 الى بداية عام 2022 استشهد 98 إلى 123 مدنياً وفقد هؤلاء الاشخاص حياتهم في 88 هجوماً.

كما تبين أن أكثر من 55 شخصاً من الفلاحين أو الرعاة استشهدوا أو جرحوا أثناء عملهم في الزراعة أو رعي الأغنام.

وأفادت منظمة فرق صنع السلام المسيحية (CPT) في تقريرها أن 13 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم كانوا من النساء، و 87 في المئة من الرجال و 6 منهم على الأقل من الأطفال. كما أن حوالي 500 قرية مهددة بالإخلاء.

(سـ)