منظمة تدعو برلمان فريزلاند الهولندي إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا

وجاء في نص الدعوة التي حصلت وكالتنا على نسخة منه:

أعزائي أعضاء البرلمان الفريزي:

منظمة Jongfryske Mienskip هي منظمة عابرة للحدود. لدينا اتصالات منتظمة مع الأقليات الأخرى وفي بعض الأحيان تتطلب منا أخلاقياً إظهار التضامن مع تلك الأقليات. ليس فقط في الفكر ولكن أيضًا في الأفعال. الكلمات الطيبة لن تكفينا إذا أردنا مساعدة الكرد في روج آفا.

روج آفا منطقة في شمال شرق سوريا، يعيش فيها الكرد بشكل أساسي، الأرمن والآشوريون والتركمان والشركس هم الأقليات الرئيسة في المنطقة. تسعى إدارة روج آفا إلى الاعتراف بها كمنطقة حكم ذاتي وتريد التعاون مع مناطق سورية أخرى. تشكلت روج آفا ككيان سياسي منذ عام 2012. وقد لعبت المنطقة دوراً رئيساً في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. في 20 أكتوبر 2021، اعترف برلمان كتالونيا بروج آفا ككيان سياسي. نودّ أن نطلب من برلمان فريزيا أن يحذو حذو كتالونيا.

نطلب من أعضاء البرلمان مناقشة هذا الأمر في الاجتماع المقبل للبرلمان والاعتراف بروج آفا كمنطقة حكم ذاتي. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان الفريزي بذلك، حيث قررت غالبية البرلمان الفريزي الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة ذات سيادة في 26 فبراير 1782.

تختلف مقاطعة فريزلاند عن المقاطعات الهولندية الأخرى في أن لديها أقلية قومية غير هولندية معترف بها (غالبية الناس في فريزلاند يتحدثون الفريزية). وهذا الاختلاف هنا يتطلب مواقف استثنائية. دعم الأقليات يتطلب شجاعة أخلاقية وهذا لا يلقى تقديراً دائماً من قبل من هم في السلطة، وأيضا يتطلب الحكمة والسياسات الجيدة والشجاعة.

نعتقد أن هذه الخصائص الثلاث يتمتع بها البرلمان الفريزي. لهذا السبب نطلب من البرلمان الفريزي، كممثل للأقلية الوطنية الفريزية المعترف بها، الاعتراف بروج آفا كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار النموذج الكتالوني.

نيابة عن مجلس إدارة Jongfryske Mienskip

مع أطيب التحيات

شورد جروينهوف، عضو مجلس الإدارة والمستشار السياسي لـ Jongfryske Mienskip".

(م)

ANHA