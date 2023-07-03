منظمة سارا ولجنة شلير تدينان جريمة اغتصاب مرتزقة الاحتلال التركي طفلة في عفرين

ادانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، ولجنة شلير لمتابعة حقوق الأطفال في شمال وشرق سوريا في حلب، وكوباني وعين عيسى، عبر بيانات منفصلة جريمة اغتصاب مرتزقة "الحمزات" التابعين لدولة الاحتلال التركي طفلةٍ (13 عاماً) في قرية جويق في عفرين المحتلّة.

وقُرئ البيان من قِبل إدارية لجنة شلير، أفين شيخو، وإدارية منظمة سارا، نجلاء حمزة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وفي ناحية عين عيسى، من قبل الإدارية نوال العبيد وفي كوباني من قبل عضوة المنظمة مرديا إسماعيل.

جاء في مستهل البيان: "في كل يوم تتعرض المناطق المحتلة لممارسات وانتهاكات تقوم بها المجموعات الإرهابية والفصائل المسلحة المدعومة من قِبل الحكومة التركية الفاشية وداعميها والمتآمرين معها على سفك الدماء".

وتابع البيان: "في الآونة الأخيرة ازدادت حالات القتل والاغتصاب في عفرين المحتلة، حيث تم اغتصاب طفلة بعمر 13 عاماً من قرية جويق من قِبل مرتزقة ما يسمّى فصيل الحمزة التابع للاحتلال التركي".

أدان البيان الانتهاكات والجرائم المرتكبة في عفرين المحتلة وآخرها جريمة اغتصاب الطفلة، وطالب المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بوضع حد لمثل هذه الجرائم وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها أمام المحافل الدولية.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته فلتاناً أمنياً وجرائم يرتكبها المرتزقة بحق الأهالي دون رادع أو محاسبة.

(ن ش/ف)

ANHA