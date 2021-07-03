وأدلت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، نددت فيه بجريمة قتل القاصر (ع س) في حي غويران بمدينة الحسكة، قرئ من قبل منسقة المنظمة، رجاء عيسى، من أمام مقرها بمدينة قامشلو.

وحملت النسوة أثناء قراءة البيان يافطات كتب عليها "لا للعنف ضد المرأة"، "معاً.. في وجه العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، "قتلتموني عندما زوجتموني وأنا صغيرة"، "كفى عنفاً".

وكان نشطاء على موقع فيسبوك، قد تداولوا مقطعاً مصوراً للفتاة القاصر، تقتل رمياً بالرصاص بطريقة وحشية على يد مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم ذووها.

وجاء في مستهل نص البيان: "ننادي بأعلى صوتنا منددين ومناهضين للعنف الذي ارتكب بحق النساء وبحق الطفولة ونقول يكفي جهلاً يكفي ظلماً يكفي جبروتاً".

ومضى متابعاً بالقول: "أنتم يامن كنتم تنادون بأعلى صوت وتركضون كالذئاب على الطفلة وكأنها فريسة اقتطعت من حياتكم مسيرة الشرف والطهارة كما تدّعون أين كان الشرف عندما زوجتموها بعمر الورود أين كان الشرف عندما قتلتم طفولتها وحقها في التعليم والحياة كإنسانة وأنتم بفعلتكم الشنيعة خلقتم فكرة الهروب لديها".

وأضاف "أنتم من ارتكبتم العار وليست هي، وكان عليكم قتل أنفسكم ذلك أشرف لكم، أليس بينكم من يفكر من يعقل ومن يهتدي، أنتم وصمة العار رسخت في أذهان المجتمع وننادي العدالة بأعلى الصوت لتأخذ مجراها بحق القتلة وكل من شاهد وسكت وكل من تباهى ونشر. ونتوقع أقصى العقوبات بحقهم كما ننادي جميع المؤسسات والهيئات الأمنية أن لا تقف صامتة تجاه هذه الجريمة النكراء".

ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني للوقوف معاً وقفة صارمة أمام العنف الذي يرتكب بحق المرأة ومعاقبة كل معتد ليعاقب على فعلته ويكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه لارتكاب هكذا فعل ويفكر ألف مرة قبل أن يعتدي.

وأردف قائلاً: "هذا ليس فقط بيان يُتلى اليوم بل هي وقفة لكل المنظمات والحركات النسوية سنجعل منها بصمة نسائية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة".

واختتم البيان داعين إلى الادعاء على كل المشاركين بالجرم الشنيع على المغدورة.

(ه ع/ س ر)

ANHA