منظمة سارا تكشف عن برنامج فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمصادف لـ 25 تشرين الثاني من كل عام، أطلقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال بيان قرأته عضوة المنظمة رشا درويش، حملة تحت شعار "المرأة تكمن في ذاتها"، بدأت اليوم الإثنين (17 تشرين الأول) وستستمر لغاية 12 من شهر كانون الأول.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى هدف حملتها "لتوعية وتطوير المرأة، والحد من العنف ضدها، ولبناء مجتمع ديمقراطي خالٍ من العنف".

وأضاف البيان: "إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، فالعنف ظاهرة خطيرة ولها تأثيرات كبيرة وكارثية على المرأة والمجتمع فتسبب مشاكل مجتمعية مثل (التفكك الأسري، الطلاق، تزويج القصر، تعدد الزوجات، الفقر وعمالة الأطفال)".

وأكدت المنظمة في بيانها إلى أن كل هذه المشاكل المجتمعية من آفات وقضايا مستعصية تؤدي الى زيادة التخلف والفقر والانحطاط ومع الحرب والاحتلال تزداد وتتعمق أكثر لأن الحرب هو أكبر عنف على المرأة، وقالت: "ومع العدوان التركي على مناطقنا ازداد معدل حالات العنف بازدياد الانتهاكات والجرائم بحق النساء والأطفال، وإننا نسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي خالٍ من العنف".

كما أفادت المنظمة بأن الحملة تستهدف النساء والرجال في القرى والبلدات وأطراف المدن في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، (قامشلو، كوباني، الحسكة، عين عيسى، صرين).

وكشفت المنظمة برنامج حملتها والتي تتضمن، تعليق لافتات تحمل شعار الحملة "المرأة تكمن في ذاتها"، وشعارات القضاء على العنف ضد المرأة، بخمس لغات (الكردية والعربية والسريانية والأرمنية والإنكليزية)، بالإضافة إلى توزيع بروشورات، وإعطاء محاضرات حول "أشكال العنف، زواج القاصرات، وتعدد الزوجات"، كذلك استطلاع الآراء، والتنسيق مع جمعية شاوشكا وشبكة قائدات السلام بفعالية مشتركة لزيارة قرية جن وار.

(خ ع/ي م)

ANHA