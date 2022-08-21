تعرضت المدعوة "قمر السباهي" وهي في العقد الرابع من العمر، أمس السبت، في محلها لبيع الألبسة للقتل بالرصاص في سوق حطين بمدينة قامشلو.

وباشرت قوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة، على الفور تحقيقاتهما لكشف ملابسات الجريمة.

من جهتها، أدانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، "الجريمة النكراء المرتكبة بحق المغدورة".

وقالت المنظمة في البيان الذي أدلت به، اليوم الأحد، أمام مركزها الكائن بحي حلكو في مدينة قامشلو، "نقف اليوم، نحن منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، منددين ورافضين الجرائم التي ترتكب بحق النساء تحت ذريعة الشرف، فأي جريمة ترتكب بحق النساء تعتبر جريمة كاملة الأركان، ولا يوجد في قوانين الادارة الذاتية جريمة تحت ذريعة الشرف".

وأكدت أن "قتل المغدورة (قمر جاسم السباهي) يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

البيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم المنظمة آرزو تمو، بمشاركة التنظيمات النسائية وعضوات مؤتمر ستار، ودار المرأة، بالإضافة إلى عضوات منظمة سارا، طالب "بإنزال أقصى العقوبات على الجاني"، كما طالب "كل الجهات المعنية والتي تسمعنا اليوم، بأننا لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي حتى يتم القبض عليه وتنفيذ الحكم بحقه لتأخذ العدالة مجراها".

(س ع/ي م)

ANHA