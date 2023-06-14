منظمة سارا في عفرين والشهباء تدين جريمة قتل عوفة الشيخ على يد مرتزقة الاحتلال

تجمّع العشرات من عضوات منظمة سارا المناهضة للعنف ضد المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء ومؤتمر ستار، في الساحة الرئيسة لمخيم سردم التابع لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان؛ تعليقاً على مقتل امرأة في عفرين المحتلة على يد مرتزقة الاحتلال التركي في 12 حزيران الجاري.

قرأت عضوة منظمة سارا، تكوشين محمد، البيان باللغة العربية، وعضوة مجلس مخيم سردم، كلستان مصطفى، باللغة الكردية.

أوضح البيان: "منذ احتلال عفرين من قبل عصابات أردوغان، بدأت الانتهاكات بحق أهالي عفرين من قتل وذبح واغتصاب وسلب ونهب وفلتان أمني وتهجير قسري ومصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والابتزاز المادي والسرقات وكل هذه الانتهاكات بكافة أشكالها بحق البشر والحجر وقطع الأشجار وحرقها أمام مرأى ومسمع العالم والمنظمات الدولية".

وأضاف "بالأمس القريب، رأينا كيف تم اغتصاب فتاتين قاصرتين من قبل الإرهابيين، واليوم للأسف رأينا كيف تم قتل المغدورة عوفة شيخ زعيم".

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة واحدة من "آلاف الجرائم التي ارتكبت بحق النساء في عفرين وكافة المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي الفاشي وبالأخص ذات الأغلبية الكردية".

وأدانت منظمة سارا المناهضة للعنف ضد المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء، واستنكرت "جميع الانتهاكات التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها في عفرين".

ودعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، بالدخول إلى منطقة عفرين لتوثيق حالات العنف والانتهاكات والجرائم بحق النساء والأطفال "التي تقوم بها الفصائل الإرهابية بالتعاون مع الاستخبارات التركية الفاشية ومحاسبتهم".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تندد بجرائم القتل بحق النساء في عفرين المحتلة.

(آ ر/ س ر)

ANHA