منظمة روج تحيّد خطر ألغام داعش عن مساحة 33 ألف م2 في دير الزور

وتعتبر مناطق دير الزور من أكثف المناطق زراعةً للألغام، كونها كانت آخر معاقل داعش وآخر بقعة جغرافية لهم في سورية، لذلك تم تحصينها من قبل المرتزقة بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، سعياً منها لعرقلة تقدم حملة عاصفة الجزيرة لتحرير دير الزور.

ومنذ تحرير دير الزور، حصدت ألغام المرتزقة وعبواته حياة مئات المدنيين جُلّهم من الأطفال، الذين إما فقدوا حياتهم أو بُترت أعضاؤهم بعد انفجار الأجسام الغريبة بهم أثناء لعبهم. حيث عملت الجهات المختصة على إزالة ما أمكن من الألغام والعبوات المزروعة، خاصة من المراكز والمؤسسات والشوارع.

بدورها، عملت منظمة روج على نزع الألغام والأجسام المتفجرة، وخلال الـ 46 يوماً الماضية، تمكنت من تنظيف مساحة تقدر بـ 33 ألف م2، يقطنها حوالي 4400 نسمة، كانت مزروعة بـ 3722 جسماً متفجراً، تنوّع بين اللغم الأرضي وعبوات ناسفة وقذائف نشطة.

وحسب تقرير منظمة روج حصلت وكالتنا على نسخة منه، فإنها تمكنت من تنظيف مستودعات ومعامل متفجرات بكافة القياسات، كانت تتبع للمرتزقة. وتضم قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا وقذائف فارغة معدّة للتفخيخ، وبلغ عدد القذائف النشطة حوالي 1197 وأكثر من 2525 قذيفة فارغة.

يذكر أن منظمة روج لإزالة الألغام RMCO تختص في مجال الألغام والتوعية من مخاطرها، تأسست بنهاية عام ٢٠١٦ علي يد مجموعة من الأشخاص ذوي خبرة بمجال الألغام، بكادر لا يتجاوز ١٠ أشخاص ويتركز نشاطها في شمال وشرق سورية، وبدأت بالتوسع بدعم محلي وبإمكانيات بسيطة على شكل تبرعات، وتمكنت بعد عام من تأسيسها من إنشاء علاقات محلية ودولية جيدة.

(مـ)

ANHA