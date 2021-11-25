منظمة روج لإزالة الألغام (RMCO) تتلف 100 جسم متفجر من مخلفات مرتزقة داعش

وأتلفت كمية المتفجرات التي بلغت أكثر من 100 جسم متفجر، بعيداً عن الأماكن السكنية، لمراعاة أسس وتدابير السلامة وحماية البيئة وتأثير نطاق التفجير.

وأشرفت على عملية الإتلاف والتي تعد العملية الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، فرق هندسة الألغام التابعة لمنظمة روج(RMCO)، الذين يحملون شهادات خبرة وتدريبات من قبل مدربين دوليين تؤهلهم للقيام بعمليات التفجير وبحضور الشركاء الدوليين المتواجدين في شمال وشرق سوريا.

وتهدف منظمة روج، إلى إزالة وإتلاف كافة بقايا الذخائر والألغام المتفجرة، التي خلفها مرتزقة داعش، والتي تهدد حياة المدنيين وحرصاً على ألا يتم استخدام هذه المواد المتفجرة لأغراض أخرى.

وتعتبر منظمة روج لإزالة الألغام (RMCO) في شمال وشرق سوريا, المنظمة الوحيدة المحلية التي تنشط في مجال مكافحة الألغام والتوعية من مخاطرها، حيث أن روج هي منظمة غير حكومية وغير ربحية يتركز نشاطها في شمال وشرق سوريا, وتأسست نهاية عام ٢٠١٦ ونشطت منذ حينها في مجالي إزالة الألغام والتوعية من المخاطر.

(أ م)

ANHA