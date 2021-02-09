منظمة روج آفا توزع سلالاً صحية على  الطلبة في مدارس الحسكة

ولحث الطلبة على المحافظة على النظافة الشخصية، باشرت اليوم، منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية، تحت شعار " معاً لخدمة الإنسانية"، بتوزيع سلال صحية على طلاب المدارس في مدينة الحسكة.

السلال وزعت في 6 مدارس، وهي "محمود النايف، القدس، المعصتم، رفيدة، سعيد سعدو وسيف الدولة"، وتضمنت مواداً منظفة كـالشامبو والصابون.

عضو المنظمة أحمد علي، قال بأن الهدف من الحملة التوعوية هو تشجيع الطلاب على الحفاظ على نظافتهم الشخصية ولمكافحة القمل والحد من انتشاره بين الطلبة في المدارس.

ودعا علي، الأهالي إلى الاهتمام بنظافة أبنائهم الشخصية، وخاصةً في المرحلة الراهنة مع انتشار وباء كورونا، والأمراض التي تنتشر نتيجة إهمال النظافة الشخصية للأطفال.

ويشار إلى أنه بعد الانتهاء من مدارس مدينة الحسكة، سيتم توزيع 500 سلة صحية على طلاب مدارس ناحية تل تمر و500 على طلاب مدارس عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

(بـ ر/ هـ ن)

ANHA