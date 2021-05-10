منظمة روج آفا تقدم سللًا غذائية لمُهجّري سري كانيه

المساعدات قدمت، عبر الكومينات في المخيم، للأسر المُهجّرة من سري كانيه، واستهدفت أكثر الأسر حاجة. وتضمنت السلل المقدمة مواد غذائية.

عضو منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية، وليد علو قال "قدمنا 2200 سلة غذائية للأسر المُهجّرة في المخيم، ونحن بصدد تقديمها في مخيم واشو كاني أيضًا".

علو انتقد عمل المنظمات الأخرى العاملة في المخيمات، وطالبها بتقديم دعم أكبر للمُهجّرين والنازحين.

يذكر أن إدارة مخيم مُهجّري كري سبي قدمت، يوم أمس، مساعدات غذائية إلى الأسر التي أدخلتها تحت "البند الإنساني"، وذلك بعد أن تجاهلتها المنظمات الإنسانية ورفضت مساعدتها بحجة أن دخولها إلى المخيم لا يتوافق مع معاييرها.

(سـ)

ANHA

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