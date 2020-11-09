منظمة روج آفا للإغاثة توزع سِلل صحية على 500طالب/ـة في الحسكة

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا, ازداد الطلب على وسائل الوقاية من هذا الفيروس وخاصة الكمامات والقفّازات بالإضافة إلى المعقّمات.

ونظراً للطلب المتزايد، وغلاء أسعارالمواد الصحية، بادرت منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية إلى توزيع سلل صحية تحتوي على "الكمامات, القفّازات, المعقّمات ومواد التنظيف"، بالإضافة إلى مواد أخرى متعلقة بالتنظيف والحماية من الوباء على طلبة مدرستي سيف الدولة وشريف دباغ في أحياء الكبابة وناصرة بالحسكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية الكثيرة التي تؤكد على تكاتف الشعب في مواجهة فيروس كورونا، وضمان حماية المنطقة من شبح كارثة إنسانية.

عضو منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية، جهاد عبدو، قال لوكالتنا "نحن اليوم موجودون في مدينة الحسكة بهدف توزيع سلل صحية على مدارس الحسكة، حيث استلم حوالي 500 طالب/ـة" سللهم الصحية.

هذا ومن المقرر أن يشمل التوزيع المدارس الأخرى في أحياء مدينة الحسكة.

(ه إ/هـ ن)

ANHA