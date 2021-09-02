منظمة نسائية: الاحتلال التركي يقوّض السلام في مناطقنا 

وأدلى مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج ببيان إلى الرأي العام حول اليوم العالمي للسلام، اليوم الخميس.

وقرأت البيان الناطقة باسم التجمّع نسرين العلي بحضور عضوات التجمّع ومن المؤسسات المدنية في منبج, وذلك أمام مكتب تجمّع نساء زنوبيا وسط المدينة.

وجاء في البيان: "بحلول اليوم العالمي للسلام باسم تجمّع نساء زنوبيا نتوجه بتحية تقدير واحترام إلى كل امرأة حرة مناضلة ومكافحة من أجل إحلال السلام إيماناً منا جميعاً بدور المرأة في بناء مجتمع تسوده المحبة والتعاون والتأخي والتعايش المشترك".

وأضاف "حيث يحتفل العالم أجمع في 1 أيلول بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة لبناء عالم يملؤه السلام والالتزام بوقف العداء والقتال وهذا حق مشروع وطبيعي لكل الشعوب التي تريد العيش بأمان واطمئنان، وخاصةً المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال التركي وتعاني من الحروب والدمار والقتل والتشريد وكانت الضحية الأولى هي المرأة".

وزاد البيان قائلاً: "فاليوم بعد تحرير مناطقنا من الإرهاب بتنا ننعم بالأمان والاستقرار، والفضل في هذا الإنجاز للمرأة المناضلة والمقاومة التي لا ترضى الضيم والاستغلال، فهي دائماً تواقة للحرية والعيش بكرامة, ومن هنا كان مطلبها الأساسي هو تحقيق السلام والعيش بحرية والرفع من معنوياتها بعد المعاناة الشديدة التي عانتها بسبب الحروب لتصبح قادرة على الإنتاج والإنجاز بالعمل في كافة مناحي الحياة".

ومضى البيان بالقول: "لا يوجد سلام في مناطقنا والاحتلال التركي مستمر بانتهاكاته بحق كافة الشعوب وخاصةً بحق المرأة المقاومة التي تدافع عن أرضها ووطنها. فالسلام يعني الأمن والأمان وهو عكس القتل والدمار، مما ينعكس على حياة الشعوب".

واختتم مكتب تجمع نساء ونوبيا في منبج بيانه مناشداً منظمات حقوق الإنسان القيام بواجبها الإنساني ووقف الأعمال الإجرامية بحق كافة الشعوب في سوريا.

(أ ق/س ر)

ANHA