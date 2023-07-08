منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تدمير جميع مخازن الأسلحة الكيميائية المعلنة في العالم

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال بيان لها "أن آخر أسلحة كيميائية من المخزونات المعلن عنها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد تم اعتبارها مدمرة".

وأشار البيان بحسب ما نقلت وكالة روسية إلى أن: "آخر مخزون للأسلحة الكيميائية الذي كان لدى الولايات المتحدة تم تدميره بشكل نهائي وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة، 7 تموز/ يوليو 2023، في مصنع التجريب لتدمير المواد السامة في بلو جراس بولاية كنتاكي".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تماماً مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيراً بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.

واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق عليها في عام 1993 وبدأ تنفيذها في عام 1997، منحت الولايات المتحدة حتى 30 أيلول/ سبتمبر من هذا العام لتدمير جميع أسلحة وذخائر الحربية الكيميائية.

ووفقاً لفيرناندو آرياس، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق دمرت بالفعل مخزوناتها، وذلك في شهر أيار/ مايو الماضي. بينما دمرت روسيا ترسانتها الكيميائية بالكامل في 27 أيلول/ سبتمبر 2017.

ووفقًا للجمعية الأمريكية لمراقبة الأسلحة، كانت الولايات المتحدة تحتفظ بما يقرب من 28,600 طن من الأسلحة الكيميائية في عام 1990، مما يجعلها صاحبة ثاني أكبر مخزون في العالم بعد روسيا".

(د ع)