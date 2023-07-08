منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل الأسلحة الكيماوية التركية ضد الكريلا

ادّعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عبر بيان لها، أن آخر أسلحة كيميائية من المخزونات المعلن عنها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد تم اعتبارها مدمرة.

بيان المنظمة هذا، تجاهل آلاف الهجمات بالأسلحة الكيماوية والغازات الخانقة والسامة التي تشنها دولة الاحتلال التركي، على مناطق الدفاع مديا في باشور (جنوب كردستان)، لتوسيع دائرة احتلالها واستكمال سياسة الإبادة بحق شعوب كردستان، والتي استشهد على إثرها العشرات، ناهيك عن الضرر التي تسببه هذه الأسلحة بالطبيعة.

وفي وقت سابق، أعدت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) تقريراً عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في هجماتها، وقالت: "تم الحصول على الأدلة"، ودعت إلى بدء التحقيق في ذلك، كما طالب من جهته النائب في البرلمان العراقي، سوران عمر، حكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة؛ للتحقيق في استخدام حكومة الاحتلال أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، كما وجّهت قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومات المجتمع الكردستاني عشرات الدعوات للمؤسسات المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيماوية التركية، إلا أن العراق والدول الغربية والمؤسسات المعنية؛ كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم تحرك ساكناً حيال هذا الملف.

كما وجّهت قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومات المجتمع الكردستاني عشرات الدعوات للمؤسسات المعنية؛ بالتحقيق في الهجمات الكيماوية التركية، إلا أن الدول والمنظمات المعنية تتغافل ولم تحرك ساكناً.

(م ش)