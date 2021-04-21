منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلق عضوية سوريا داخل المنظمة

وجردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا، يوم الأربعاء، من حقها في التصويت في هذه المنظمة بعد أن تبين أن قواتها استخدمت الغازات السامة بشكل متكرر خلال الحرب الأهلية، بحسب وكالة رويترز.

وأيدت غالبية الدول التي صوتت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) قرارًا بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في المنظمة.

وأيدت خطوة تجريد سوريا من "حقوقها وامتيازاتها" 87 دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

ويعني التوبيخ أن سوريا ستفقد حقوقها في التصويت في هيئة الرقابة لكنها ستظل قادرة على التحدث في الاجتماعات.

وطرحت فرنسا في البداية اقتراح معاقبة سوريا، حيث قال مبعوث باريس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "نحن مدينون بذلك للشعب السوري".

وقال تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الجيش السوري هاجم قرية اللطامنة بهجمات بغاز السارين والكلور عام 2017.

(م ش)