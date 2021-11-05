منظمة هولندية: المياه سلاح المرتزقة الموالين لتركيا ضد شمال وشرق سوريا

ويستخدم مرتزقة تركيا مياه نهر الخابور كسلاح حرب للضغط على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحسب ما أوردته صحيفة العرب اللندنية.

وجاء في تقرير لمنظمة "باكس" الهولندية لبناء السلام أن مرتزقة "الجيش الوطني السوري"، التابعين لأنقرة، بنوا سدوداً على نهر الخابور الذي يمر في قرى عدة في شمال شرق سوريا قبل أن يكمل جنوباً ويصب في نهر الفرات في محافظة دير الزور.

وتسيطر تركيا ومرتزقتها على جزء من مجرى نهر الخابور الذي يمر من سري كانيه وتل تمر والحسكة، ومن ثم يصب في نهر الفرات.

ووجد التقرير، الذي اعتمد على العمل الميداني وصور أقمار اصطناعية، أن وضع مرتزقة تركيا لسواتر على نهر الخابور في وقت واجهت فيه المنطقة فصل الصيف الأكثر جفافاً، والذي يُعدّ "مثالاً لا لبس فيه على استخدام المياه كسلاح حرب".

وأظهر التقرير أن السدود الثلاثة فاقمت تداعيات الجفاف القاسي الذي تشهده المنطقة. وأضاف أن "تأثير الحرارة الشديدة تضخّم جراء كميات أمطار محدودة، ما يعني أن لدى المجتمعات الزراعية مياهاً أقل من أي وقت مضى وفي أكثر وقت تحتاج إليها".

وأظهرت الصور التي نشرتها باكس السدود الثلاثة، وقد تم بناء السد الأول في 22 أيار من العام الحالي.

ويمتد نهر الخابور على طول 320 كيلومتراً، وهو أحد روافد نهر الفرات. وينبع في تركيا ويمر في الحسكة التي تعد السلة الغذائية لسوريا. وقد حُرم الآلاف من الأسر، وفق التقرير، من الوصول إلى المياه بسبب بناء السدود، فيما يعد خرقاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.

ويورد التقرير أنه "يمكن أن يكون ذلك إجراء مدروساً يستخدمه مرتزقة (الجيش الوطني السوري) بهدف تجويع السكان المدنيين والتسبّب في تهجيرهم قسراً كأسلوب من أساليب الحرب".

وحضّت المنظمة في توصياتها المجتمع الدولي على حثّ تركيا على ضمان وصول جميع المدنيين إلى مياه الخابور.

ويشار إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون مياه محطة علوك في ريف سري كانيه التي توفر المياه لحوالي مليون شخص في المنطقة، وتستخدم مياه المحطة أيضاً كسلاح ضد سكان المنطقة.

(م ش)