منظمة حقوقية: تركيا تستغل فقر السوريين لإرسالهم للقتال في ليبيا

وأوضحت المنظمة الحقوقية السورية في تقرير من 55 صفحة، أن أنقرة "تستغل الوضع البائس للسوريين" وتقوم بتجنيدهم في صراع لا يعنيهم، بعيداً عن بلادهم آلاف الكيلومترات.

هذا وكشف التقرير أن التجنيد التركي للسوريين، والذي بات معلناً، لا يقتصر على مرتزقة الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتباً شهرياً يتراوح بين 2000 و3000 آلاف دولار، تبعاً للاختصاص العسكري.

وتأكيداً لمضمون التقرير بخصوص تجنيد الأطفال، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا، إلى 279 قتيلاً، بينهم 13 طفلاً، وذلك عقب المواجهات الأخيرة بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

ووثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بناء على تحقيقات وإفادات شهود، ما أسمته عمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من المرتزقة السوريين في المناطق التي احتلتها تركيا في الشمال السوري.

ووفقاً للتقرير، فإن مرتزقة (السلطان مراد) و(لواء المعتصم) و(لواء السلطان سليمان شاه)، هم المسؤولون بشكل مباشر عن التجنيد وعمليات نقل المرتزقة إلى تركيا عبر التنسيق مع شركات أمنية تركية قبل نقلهم إلى ليبيا.

(ي ح)