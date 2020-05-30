منظمة حقوقية: تركيا تخطف الشبان الكرد في تركيا وتزج بهم في ليبيا

وأكد الحقوقي والناطق الرسمي باسم حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو، أنه بتاريخ الـ 15 من شهر أيار الجاري أقدمت المخابرات التركية (ميت) على اختطاف 4 شبان من أهالي قرية أشكان غربي التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة وذلك بتهمة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً.

وأشار شيخو إلى أن الشبان هم كل من "غالب محمد بكر 37 عاماً ـ عدنان فوزي سليمان 20 عاماً ـ مصطفى محمد أوسو 22 عاماً ـ مصطفى أحمد ويسي 25 عاماً".

وأوضح إبراهيم شيخو أن الشبان الأربعة منذ بداية الأزمة السورية خرجوا من مقاطعة عفرين إلى تركيا في مدينة إسطنبول بهدف العمل هناك، وإن الشبان ليس لديهم أية صلة مع مؤسسات الإدارة الذاتية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة لمنظمة حقوق الإنسان بأن المخابرات التركية تعمل على إرسال الشبان الأربعة إلى ليبيا.

ولفت الحقوقي والناطق باسم منظمة حقوق الإنسان أن الاحتلال التركي يستغل مأساة وأوضاع اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا عبر تجنيدهم وزجهم في صفوف القتال في ليبيا.

وأضاف شيخو إن الاحتلال التركي يستخدم السوريين كمرتزقة مأجورين لتنفيذ الأجندات التركية في البلدان العربية والشرق الأوسط.

وأعاد شيخو إلى الأذهان، الطفل عبدو شيخو من مدينة عفرين المحتلة والذي جنده جيش الاحتلال التركي للقتال في ليبيا.

(م)

ANHA